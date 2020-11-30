Ожеледиця, потужні дощі і снігопади: які області України під ударом

Погода в Україні у понеділок буде дуже мокрою. Низька ймовірність опадів буде зберігатися тільки в Запорізькій, Донецькій, Київській, Чернівецькій та Луганській областях, а також на Кримському півострові. В інших областях – сніг або дощ зі снігом. Також в Україні очікується ожеледиця. Де 30 грудня будуть опади аномального рівня – розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, рясний сніг з дощем йтиме і вдень, і вночі в Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях. Сильний сніг очікується лише в Чернігівській області. В інших регіонах опади будуть незначними. При цьому дощі та снігопади будуть супроводжуватися поривами вітру до 5-10 м/c.

Характер опадів буде визначатися рівнем тепла в регіоні. Так, на заході очікується тільки сніг, оскільки денні показники тепла будуть доходити до відміток -2... +1 градус протягом дня. В центрі трохи тепліше - -1... +3 градуси. Взагалі без "мінусів" пройде понеділок на сході та півдні країни, де позначки у градусників будуть коливатися в межах 0... +7 градусів.

У нічний час заморозки очікуються на рівні до -4... 0 градусів. На сході та півдні країни 0... +5 в нічний час доби.

Погода в Україні 30 листопада (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які області України засипле снігом у перші дні зими.

Раніше ми писали про те, що синоптик дав новий прогноз погоди на грудень і попередив про аномальні сюрпризи.