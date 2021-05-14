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Потужний оздоровчий ефект: ендокринолог розповіла, як подовжити глибокий сон

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П'ятниця 14 травня 2021 19:07
Потужний оздоровчий ефект: ендокринолог розповіла, як подовжити глибокий сон Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Глибокий, повільний, сон - це третя фаза після засипання і швидкого сну. Вона володіє потужним оздоровчим ефектом та є ефективним anti-age засобом.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Якщо людину розбудити в цей час, то вона буде дезорієнтованою і прокинутися буде важко.

Що дає організму глибокий сон

  • Під час глибокого сну організм розслабляється, дихання заспокоюється, мозок стає менш чутливим до зовнішніх подразників.
  • Відновлюються клітини і м'язова тканина.
  • Зміцнюється імунна система.
  • Активізується метаболізм глюкози.
  • Органи очищаються від токсинів.
  • Мозок перезавантажується, батарейки заряджаються.

При недостатності повільної фази сну знижуються когнітивні функції мозку, пам'ять і здатність до навчання.

Потужний оздоровчий ефект: ендокринолог розповіла, як подовжити глибокий сон

Глибокий сон - ключ до здоров'я та краси (фото: pexels.com)

Скільки глибокого сну потрібно?

Не менше 20% від загального сну. Тобто, якщо дорослий спить 6-8 годин, фаза повільного сну повинна бути не менше 1 год 15 хвилин, щоб відчувати себе повністю функціональним наступного дня. ⠀

Як зрозуміти, що ця фаза недостатня за часом?

Якщо вранці не відчуваєте себе відпочилим. Один з діагностичних ознак.⠀

Як подовжити глибокий сон?

1. Ритуали перед сном, щоб організм розумів, що пора спати. Теплий душ, умивання, чищення зубів і т. д.

2. Правильна подушка. Використання подушки для шиї прямокутної форми з поглибленням посередині може поліпшити якість сну.

3. Продукти, багаті триптофаном. Це будівельний матеріал для серотоніну і мелатоніну, гормону сну.

4. Гаряча ванна, можна з англійською сіллю.

5. Розслабляючий масаж шийно-комірцевої зони, особливо-якщо вдень довго сидите за комп'ютером.

6. Ароматерапія. Наприклад, ефірна олія лаванди (Lavandula angustifolia) c маслом солодкого апельсина 1:1.

7. Аудіокнига або розслаблююча музика. Заспокоїть мозок і налаштує на сон.

Нагадаємо, ендокринолог розповіла, які цукрозамінники краще вибирати.

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