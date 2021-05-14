Стати стрункішою і виглядати молодше: ендокринолог дала прості поради на літо

Літо - це маленьке життя, в якому люди діляться на три табори: набирають вагу, знижують його, залишаються в колишній вазі.

Як не набрати зайві кілограми за літо:

Для тих, хто провести літо з комфортом і користю, ендокринолог Катерина Григор'єва в своєму Instagram дала прості поради.

1. Починайте ранок з 1-2 склянок води приємно гарячої або теплої.

У воду можна додати імбир, м'яту або лимон, якщо добре їх переносите.

2. Між прийомами їжі можна пити ковтками теплу воду

Також підійдуть кульбабовий чай, імбирний чай з м'ятою і лимоном, настій шипшини (з обережністю при жовчно-кам'яної хворобі). Це - відмінні способи налагодити жовчевідтік, перистальтику кишечника і зменшити набряклість.

3. Їжте сезонні ягоди та фрукти.

Але віддавайте перевагу низькофруктозним варіантам.

4. Включайте в кожен прийом їжі свіжі овочі та зелень.

Це - джерело ферментів для засвоєння нутрієнтів, особливо білків (м'ясо, риба, птиця). Готуєте шашлик? Припасайте до нього пучок кінзи, кропу, петрушки і базиліка.

5. Виключіть зі свого раціону солодкі соки, газовану воду, компоти з цукром.

Немає там ніяких вітамінів.

6. Гуляйте мінімум 30 хвилин в день.

Ідеально поєднати прогулянку і фізичною активністю: ходьбу, скандинавську ходьбу, біг або зарядку.

Виділяйте на фізичні вправи 20-45 хвилин в день. Танці, плавання, бадмінтон, ігри в м'яч, робота в саду відмінно підійдуть. Таке навантаження допомагає глюкозі потрапити в клітини без участі інсуліну і підвищення його рівня, а значить - зниження ваги буде відбуватися активніше.

Висипайтеся і їжте сезонні фрукти (фото: instagram.com/sarasampaio)

7. Засинайте до півночі!

Так встигнете зловити пік вироблення мелатоніну і підтримайте в нормі кортизол. Якщо засинаєте глибоко за північ, то це загрожує переїданням на наступний день. Від 150 ккал за кожну годину неспання після півночі.

8. Практикуйте техніки розслаблення.

Від 5 хвилин на день для активації парасимпатичної системи. Саме вона наводить порядок в організмі після стресу, знижує тривогу, нормалізує травлення, рівень глюкози в крові і сон.

9. Дотримуйтесь структуру харчування.

"І так, ці способи працюють в будь-яку пору року, але літо - ідеальний час, щоб стати стрункішою і виглядати молодше", - написала Григор'єва.