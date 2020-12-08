Потужний сибірський антициклон: синоптики розповіли, скільки будемо мерзнути в грудні

Погода в Україні у вівторок, 8 грудня, буде холодною у всіх областях країни. Нижче всього температура повітря впаде на сході країни, а в Закарпатті та на півдні пройдуть невеликі дощі. Також майже у всіх регіонах не буде вщухати сильний штормовий вітер з поривами.

За даними Українського гідрометцентру, на сході країни сухо. Нічна температура повітря знизиться до -6 -11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -3 до 0 градусів.

У південних областях невеликий дощ пройде в Одесі та Криму. Вночі від -6 до 0 градусів. Вдень від 0 до +2 градусів. У Криму вночі +1 +3 градуси, вдень прогріється до +5 градусів.

На півночі країни опади не прогнозуються, вночі температура знизиться до -11 -9 градусів, вдень очікується від -4 до -2 градусів.

У західній частині країни переважно сухо, лише на Закарпатті вдень пройде дощ. Нічна температура коливатиметься в межах -5 -1 градус, вдень очікується від -1 до +2 градусів.

У центральних областях сухо, вночі від -9 до -6 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від -3 до -1 градуса.

У Києві 8 грудня сухо, сильний вітер. Вночі від-10 до -8 градусів, вдень від -4 до -2 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 8 грудня

Як пояснив голова Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань на своїй сторінці в Facebook, метеорологічна зима в Україну прийшла за календарем і холодні температури з'явилися через потужний сибірський антициклон.

"Надходження холодного і сухого континентального повітря в умовах малої висоти сонця, коли воно світить, але не гріє, короткого світлового дня, тривалої ночі і ясно неба температури знизилися вночі 7-10 градусів, вдень до 3-5 градусів морозу. Середньодобові температури повітря нижче норми на 2-3 градусів", - пояснив синоптик.

Він додав, що найближчими днями посилення морозів не прогнозується, а ближче до середини грудня навіть настане невелике потепління.

"У другій половині тижня, у зв'язку зі зміною східного синоптичного процесу на південний, знову намітиться тенденція до невеликого потепління. З південними вітрами до нас почне надходити більш тепле повітря, температура вночі підвищиться до 0-5 градусів морозу, вдень 0-3 тепла. В найближчі 10-12 днів похолодання не очікуємо. 12-15 грудня можливі невеликі опади з ожеледними явищами. Одягаємося тепліше", - спрогнозував Постригань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про погіршення погоди найближчими днями.

А також розповідали про те, що в Україні оголосили штормове попередження.