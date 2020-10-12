Накриє сильними дощами: синоптики розповіли, де буде негода

Погода в Україні сьогодні, 12 жовтня, принесе в західні регіони країни дощі. При цьому сильні зливи почнуться 13 числа. В іншій частині України опадів не очікується. Температура повітря вдень коливатиметься в межах 20 ... 22 градусів тепла.

Про те, що очікуються дощі, свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру.

Погода в Україні 12 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Дощі пройдуть в Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Львівській областях. Температура повітря тут складе від 15 до 18 градусів тепла. Вітер буде дути зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Погода в Україні 13 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

На Півночі без опадів. Повітря прогріється до +18 градусів. На Сході країни також без опадів, але буде тепліше - +20... 22 градуси. У центральній частині України дощів не буде. При цьому також буде тепло – до 22 градусів.

На Півдні тепліше всього. У Херсоні +22... + 24 градуси, в Одесі - +20... 22, у Миколаєві - +21... 23.

У Києві сьогодні також без опадів. Вдень температура повітря становитиме 19...21 градус тепла, а вночі – 11...13 градусів тепла. Вітер буде дути зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

У анексиваному Криму також без опадів. Вдень на півострові повітря прогріється до 22 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики попередили про заморозки, які прийдуть в Україну під кінець жовтня.

Раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежонебезпеки в Україні.