Як налагодити сон: 7 простих і ефективних порад від експерта

Здоровий сон – одна з головних складових гарного самопочуття, прекрасного зовнішнього вигляду і життєвого тонусу. І налагодити якісний режим повноцінного відпочинку не так складно. Нутриціолог і фахівець з аюрведи Надя Андрєєва склала список простих правил, заснованих на цій стародавній науці. Дотримуючись їх, можна легко усунути безсоння і відчути приплив сил.

Налагодити здоровий сон легко (фото: pixabay.com)

Один з найпростіших способів і дієвих способів для якісного сну – це легкий самомасаж з втиранням масла в шкіру голови, суглобів і стоп ніг. Для самомасажу можна використовувати кунжутну, кокосову олію або олію Брахмі і легкими масажними рухами втирати її протягом декількох хвилин. Рекомендується також злегка нагріти масло перед застосуванням.

"Я розумію, що не кожен вечір підійде ця порада для масаж голови, але ви можете робити такий масаж вранці, перед тим, як збираєтеся мити голову. Спробуйте, і ви відчуєте, як ефективно діє цей спосіб. Масаж стоп і суглобів ви можете робити кожен вечір", – радить Надя. Випийте чашку теплого мигдального молока зі спеціями перед сном. В молоко можна додати щіпку (1/8 чайної ложки) порошку мускатного горіха і кардамону, що не тільки додасть до молока приємний пряний смак, але і зробить його більш ефективним. З'їжте вечерю, яка включає теплу, вологу, заземлюючу їжу. Це можуть бути: запечені коренеплоди, пара ложок улюбленої крупи з тушкованими овочами, суп-пюре з бобових і овочів. Утримайтеся від сухих або сирих (що не зазнали теплової обробки) продуктів. Також уникайте холодних напоїв з льодом. Складіть собі щоденний розпорядок дня з певним часом підйому і відходу до сну (і дотримуйтеся його!). "Насправді це одна з найбільш важливих порад для того, щоб збалансувати вата дошу, дисбаланс якої призводить до неякісного сну», – рекомендує Андрєєва. Промовте собі (подумки або вголос) позитивні афірмації. Позбавтеся від негативної думки "Я не можу заснути". Позитивні афірмації можуть бути такі: "Я сплю, як дитя. Я сплю дуже міцно і добре. Мій сон дає відпочинок і відновлення моєму тілу". Спробуйте спрямовану релаксацію перед сном. Для більш просунутої релаксації Надя Андрєєва радить практику Йога-Нідра. Трави при безсонні. Перш ніж застосовувати трави, Надя радить спробувати попередні пункти. Також не варто пити трави на постійній основі, а почати варто з однієї. До того ж їх не варто поєднувати в один день з молоком зі спеціями.

Ромашковий чай не містить кофеїну і є традиційним засобом при безсонні.

Корінь валеріани чудово знімає стрес і сприяє релаксації. Він продається у вигляді чаю або крапель в більшості магазинів здорового харчування або в аптеці.

Ашвагандха – чудовий засіб для заспокоєння нервової системи, особливо якщо ви відчули стрес під час дня.

І ще кілька порад для міцного сну:

Не використовуйте гаджети з синіми екранами за 2 години до сну. По можливості купуйте окуляри з захистом від синього екрану.

У спальні повинно бути прохолодно (необхідно провітрювати, вимикати опалення).

У спальні повинно бути темно (потрібні темні штори або маска на очі).

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