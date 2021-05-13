Налягайте на ці продукти: лікар розповіла, як запобігти гіперпігментації шкіри
Один із способів запобігти гіперпігментації шкіри - правильно сформувати раціон.
Про це у своєму Instagram розповіла ендікринолог Катерина Григор'єва.
Що їсти, щоб запобігти гіперпігментації шкіри
1. Достатня кількість корисного білка:
- червоне м'ясо, до 2-х разів на тиждень,
- субпродукти, від 3-х порцій на тиждень,
- птах, до 2-х порцій на тиждень,
- риба, переважно дикого вилову, від 3-х порцій на тиждень,
- ікра і морепродукти,
- яйце,
- бобові, горіхи і насіння (замочувати в підкисленою воді).
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2. Свіжі листові овочі та зелень, у кожен прийом їжі, щоб поліпшити перетравлення і засвоєння білка.
Обов'язково додайте в раціон капусту (фото: instagram.com/wow.so.young)
3. Пийте воду з лимоном або 1 ч. л. яблучного оцту на 1 ст. води, до їжі, якщо кислотність шлункового соку знижена.
4. Фрукти, перевага - низькофруктозним цитрусовим і ягодам.
5. Додайте джерела міді:
- печінка тріски,
- какао порошок і гіркий шоколад,
- субпродукти, м'ясо, яйця, морепродукти,
- мигдаль, кеш'ю, фісташки, кедрові горіхи, фундук і волоські горіхи,
- спеції і трави: гірчиця, гвоздика, насіння селери, кмин, шафран, м'ята, кінза, кріп, порошок каррі і цибульний порошок, майоран, естрагон і чебрець,
- в'ялені томати.
6. Додайте джерела цинку:
- морепродукт,
- яловичина,
- бразильський горіх, кедрові горішки, мигдаль, кешью, насіння льону,
- сири, особливо чеддер (по переносимості),
- капуста,
- чорний чай.
7. Додайте джерела заліза:
- субпродукти, м'ясо,
- морепродукти і морська риба,
- бобові,
- гречка і кіноа,
- гіркий шоколад,
- гарбузове насіння.
8. Обов'язково ввести в раціон продукти, трави і спеції з протизапальним ефектом і прибрати з нього прозапальні продукти.
Також варто підтримати фази детоксикації в печінці за допомогою: всіх видів капусти, листових салатів і овочів, розмарину, куркуми, Омега-3 жирних кислот, розповіла фахівець.
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