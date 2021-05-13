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Налягайте на ці продукти: лікар розповіла, як запобігти гіперпігментації шкіри

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Четвер 13 травня 2021 18:08
Налягайте на ці продукти: лікар розповіла, як запобігти гіперпігментації шкіри Важливо правильно підібрати раціон від гіперпігментації (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Один із способів запобігти гіперпігментації шкіри - правильно сформувати раціон.

Про це у своєму Instagram розповіла ендікринолог Катерина Григор'єва.

Що їсти, щоб запобігти гіперпігментації шкіри

1. Достатня кількість корисного білка:

  • червоне м'ясо, до 2-х разів на тиждень,
  • субпродукти, від 3-х порцій на тиждень,
  • птах, до 2-х порцій на тиждень,
  • риба, переважно дикого вилову, від 3-х порцій на тиждень,
  • ікра і морепродукти,
  • яйце,
  • бобові, горіхи і насіння (замочувати в підкисленою воді).

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2. Свіжі листові овочі та зелень, у кожен прийом їжі, щоб поліпшити перетравлення і засвоєння білка.

Налягайте на ці продукти: лікар розповіла, як запобігти гіперпігментації шкіри

Обов'язково додайте в раціон капусту (фото: instagram.com/wow.so.young)

3. Пийте воду з лимоном або 1 ч. л. яблучного оцту на 1 ст. води, до їжі, якщо кислотність шлункового соку знижена.

4. Фрукти, перевага - низькофруктозним цитрусовим і ягодам.

5. Додайте джерела міді:

  • печінка тріски,
  • какао порошок і гіркий шоколад,
  • субпродукти, м'ясо, яйця, морепродукти,
  • мигдаль, кеш'ю, фісташки, кедрові горіхи, фундук і волоські горіхи,
  • спеції і трави: гірчиця, гвоздика, насіння селери, кмин, шафран, м'ята, кінза, кріп, порошок каррі і цибульний порошок, майоран, естрагон і чебрець,
  • в'ялені томати.

6. Додайте джерела цинку:

  • морепродукт,
  • яловичина,
  • бразильський горіх, кедрові горішки, мигдаль, кешью, насіння льону,
  • сири, особливо чеддер (по переносимості),
  • капуста,
  • чорний чай.

7. Додайте джерела заліза:

  • субпродукти, м'ясо,
  • морепродукти і морська риба,
  • бобові,
  • гречка і кіноа,
  • гіркий шоколад,
  • гарбузове насіння.

8. Обов'язково ввести в раціон продукти, трави і спеції з протизапальним ефектом і прибрати з нього прозапальні продукти.

Також варто підтримати фази детоксикації в печінці за допомогою: всіх видів капусти, листових салатів і овочів, розмарину, куркуми, Омега-3 жирних кислот, розповіла фахівець.

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