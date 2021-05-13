Налягайте на ці продукти: лікар розповіла, як запобігти гіперпігментації шкіри

Про це у своєму Instagram розповіла ендікринолог Катерина Григор'єва.

Що їсти, щоб запобігти гіперпігментації шкіри

1. Достатня кількість корисного білка:

червоне м'ясо, до 2-х разів на тиждень,

субпродукти, від 3-х порцій на тиждень,

птах, до 2-х порцій на тиждень,

риба, переважно дикого вилову, від 3-х порцій на тиждень,

ікра і морепродукти,

яйце,

бобові, горіхи і насіння (замочувати в підкисленою воді).

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2. Свіжі листові овочі та зелень, у кожен прийом їжі, щоб поліпшити перетравлення і засвоєння білка.

Обов'язково додайте в раціон капусту (фото: instagram.com/wow.so.young)

3. Пийте воду з лимоном або 1 ч. л. яблучного оцту на 1 ст. води, до їжі, якщо кислотність шлункового соку знижена.

4. Фрукти, перевага - низькофруктозним цитрусовим і ягодам.

5. Додайте джерела міді:

печінка тріски,

какао порошок і гіркий шоколад,

субпродукти, м'ясо, яйця, морепродукти,

мигдаль, кеш'ю, фісташки, кедрові горіхи, фундук і волоські горіхи,

спеції і трави: гірчиця, гвоздика, насіння селери, кмин, шафран, м'ята, кінза, кріп, порошок каррі і цибульний порошок, майоран, естрагон і чебрець,

в'ялені томати.

6. Додайте джерела цинку:

морепродукт,

яловичина,

бразильський горіх, кедрові горішки, мигдаль, кешью, насіння льону,

сири, особливо чеддер (по переносимості),

капуста,

чорний чай.

7. Додайте джерела заліза:

субпродукти, м'ясо,

морепродукти і морська риба,

бобові,

гречка і кіноа,

гіркий шоколад,

гарбузове насіння.

8. Обов'язково ввести в раціон продукти, трави і спеції з протизапальним ефектом і прибрати з нього прозапальні продукти.

Також варто підтримати фази детоксикації в печінці за допомогою: всіх видів капусти, листових салатів і овочів, розмарину, куркуми, Омега-3 жирних кислот, розповіла фахівець.