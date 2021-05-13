Налегайте на эти продукты: врач рассказала, как предотвратить гиперпигментацию кожи
Один из способов предотвратить гиперпигментацию кожи - правильно сформировать рацион.
Об этом в своем Instagram рассказала эндикринолог Катерина Григорьева.
Что есть, чтобы предотвратить гиперпигментацию кожи
1. Достаточное количество полезного белка:
- красное мясо, до 2-х раз в неделю,
- субпродукты, от 3-х порций в неделю,
- птица, до 2-х порций в неделю,
- рыба, преимущественно дикого вылова, от 3-х порций в неделю,
- икра и морепродукты,
- яйца,
- бобовые, орехи и семена (замачивать в подкисленной воде).
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2. Свежие листовые овощи и зелень, в каждый прием пищи, чтобы улучшить переваривание и усвоение белка.
Обязательно добавьте в рацион капусту (фото: instagram.com/wow.so.young)
3. Пить воду с лимоном или 1 ч. л. яблочного уксуса на 1 ст. воды, до еды, если кислотность желудочного сока снижена.
4. Фрукты, предпочтение - низкофруктозным цитрусовым и ягодам.
5. Добавьте источники меди:
- печень трески,
- какао порошок и горький шоколад,
- субпродукты, мясо, яйца, морепродукты,
- миндаль, кешью, фисташки, кедровые орехи, фундук и грецкие орехи,
- специи и травы: горчица, гвоздика, семена сельдерея, тмин, шафран, мята, кинза, укроп, порошок карри и луковый порошок, майоран, эстрагон и тимьян,
- вяленые томаты.
6. Добавьте источника цинка:
- морепродукты,
- мясо,
- бразильский орех, кедровые орешки, миндаль, кешью, семена льна,
- сыры, особенно чеддер (по переносимости),
- капуста,
- черный чай.
7. Добавьте источники железа:
- субпродукты, мясо,
- морепродукты и морская рыба,
- бобовые,
- гречка и киноа,
- горький шоколад,
- тыквенные семечки.
8. Обязательно ввести в рацион продукты, травы и специи с противовоспалительным эффектом и убрать из него провоспалительные продукты.
Также стоит поддержать фазы детоксикации в печени с помощью: всех видов капусты, листовых салатов и овощей, розмарина, куркумы, Омега-3 жирных кислот, рассказала специалист.
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