Наляканий Горбунов показав відео з літака у аеропорті Львова: "хитає, як маршрутку"

Хоча шоуменам довелося опинитися в епіцентрі стихії, вони не втратили почуття гумору, і навіть порівняли тряску на борту літака з відчуттями в маршрутці, де теж може добряче потріпати дорожня "турбулентність".

"Приземлилися у Львові... І нас зараз так ковбасить, тому що на вулиці страшенний ураган. Качає літаком так, ніби ми їдемо в автобусі по якихось ямах... І це не смішно. Добре, що ми приземлилися", - каже Горбунов.

Ось так Катя Осадча та Юрій Горбунов готувалися до вильоту до Львова... (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучі продемонстрували ситуацію на відео, а також показали в ілюмінаторі, як злива заливала злітну смугу та інший літак, що стоїть поруч, у Львівському міжнародному аеропорту "Данило Галицький".

"Ось вона, стихія!! І нічого не вдієш!! Львівське літо рулить!Літаком реально хитає!і все це почалося через хвилину після нашої посадки, яка була теж не простою!Літаком кидало як метеликом!! Пілоту - браво!!"- поділився Горбунов враженнями про повітряну подорож в негоду.

Відео: а ось так Горбунову та Осадчій "підфартило" прилетіти до Львова саме в бурю 25 червня

До речі, ведучі - не єдині знаменитості, які зіткнулися з негодою у Львові того дня. Так, в коментах до публікації співачка Наталія Могилевська зазначила, що в цей час теж довелося застрягти через негоду - вона якраз збиралася зі Львова до Києва, але буря внесла свої корективи в плани зірки.