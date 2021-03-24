Народний синоптик ошелешив прогнозом на Великдень: українців чекає сюрприз

"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-я хвиля, 33-я хвиля - це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - зазначив Горбань.

Горбань зазначив, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни - очікується неврожайний рік з усіх семи років під управлінням планет.

Прогнози метеосайтів

Цікаво, що дані сайту World.weather суперечать заявою Горбаня. Судячи з прогнозу, 1 і 2 травня в Києві вдень температура повітря + 18 +19 градусів.

Але вночі температури залишаться досить невисокими, приблизно 4 градуси тепла.

Температура повітря вночі в травні 2021 року

Скріншот (world-weather.ru)