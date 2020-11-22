Справжні холоди: коли в Україні очікується пік листопадових морозів

Погода в Україні 22 листопада буде морозною. Після цього "мінуси" будуть незначними, а середньодобова температура підніметься по всій країні. Мінімальні показники очікуються в Україні в ніч з неділі на понеділок в Закарпатській області, де термометри покажуть до -6 градусів. Детальний прогноз – в нашому спеціальному матеріалі.

Згідно з оновленим прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, вдень на території Правобережної України очікується +3... +5 градусів. На лівому березі – -1... +1 градус. У Києві 22 листопада очікується +1... +3 градуси. Також рівні тепла будуть відрізнятися в Запорізькій області, де синоптики прогнозують 0... +2 градуси.

У нічний час показники по всій країні опустяться до -3... -1 градуса. Виняток становитиме Київ, де очікується -2... 0 градусів і Кримський півострів, де в темний час доби температура не опуститься нижче -1... +1 градусів. Набагато холодніше очікується в Закарпатській області, де вночі термометри здивують жителів відмітками у -4... -6 градусів. У Сумській, Луганській і Харківській областях вдень очікується випадання снігу.

Погода в Україні 22 листопада (скріншот: meteo.gov.ua)

Вже 23 листопада в нічний час очікуються переважно "плюсові" температури – 0... +3 градуси на заході країни. При цьому на сході "мінуси" тільки посиляться в Харківській області до -4 градусів в темний час доби, в Луганській – до -5 градусів. Також на заході почнуться дощі.

Погода в Україні 23 листопада (скріншот: meteo.gov.ua)

Згідно з довгостроковими прогнозами, опублікованими на сайті Gismeteo, останні мінімальні показники тепла протягом місяця очікуються саме вночі 22 листопада. Надалі – тільки потепління. До кінця місяця – знову очікуються морози, але переважно на заході країни.

Прогноз погоди в різних містах України на 10 днів (скріншоти: gismeteo.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз на період з 21 по 24 листопада. Погода в Україні принесе сніг, мокрий сніг і дощі в найближчі кілька днів у ряді регіонів, на дорогах країни очікується ожеледиця. Детальний прогноз – в нашому матеріалі.

Також метеорологи дали прогноз погоди на зиму в Києві в сезоні 2020-2021. Експерти кажуть, що погода буде з сюрпризами.