Настя Каменських "прикрасила" сплячого Потапа і забруднила постіль

Настя Каменських показала, яке оригінальне тимчасове татуювання зробила чоловікові поки він спав. Відома українська співачка прикрасила передпліччя Потапа картинкою, яка символізує любов, успіх і музику.

Тимчасове тату виявилося нестійким і його сліди залишилися на постільній білизні. Артистка наголосила, що постільний комплект зіпсований.

Нагадаємо, Настя Каменських напередодні 8 березня випустила нову танцювальну пісню "Дівчата рулять". При цьому вона пообіцяла порадувати шанувальників не менш барвистим і провокаційним кліпом на пісню.

Дана композиція з нового альбому співачки, який називається "Червоне вино". Він вийде у світ наприкінці весни.

Раніше Каменських розповіла про шкідливі звички і назвала топ правил домашнього догляду. За словами артистки, в ній іноді прокидається всім знайома лінь, але співачка працює над цим і швидко викорінює "шкідливу звичку".

Боротися з лінню їй допомагає чіткий план, графік, багато завдань, які тримають зірку в активному режимі. Найкраща мотивація - це чітко поставлена мета. При цьому Настя визнає, що іноді потрібно зробити невелику паузу і перепочити.

Також вона радить навчитися себе хвалити навіть за невеликі досягнення.