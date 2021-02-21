Настя з Уханя вийшла заміж за голову Державної міграційної служби: перші фото

Українка Анастасія Зінченко, відома багатьом як "Дівчина з собачкою з Уханя", вийшла заміж за голову Державної міграційної служби Максима Соколюка.
Про подію Соколюк розповів на своїй сторінці в Facebook.
Щаслива пара також опублікувала в соцмережах фотографії з розпису.
43-річний Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко зв'язали себе узами шлюбу 20 лютого. У зв'язку з цією подією пара вирішила зробити собі однакові татуювання
Дівчина зізналася, що до цієї дати вони готувалися заздалегідь і ще восени знали, що хочуть розписатися 20.02.2021.
"Ми хотіли цей день провести удвох і по нашій улюбленій програмі... Наш день вийшов навіть ще краще ніж ми планували", - розповіла дівчина.
Вона зазначила, що цей рік з Соколюком був дуже насиченим. У них було багато різних яскравих подій у житті, що з'явилося відчуття, що вони прожили разом мінімум 2-3 роки.
Також Анастасія в коментарі відповіла, що можливо вони ще зроблять пишне весілля.
Дівчина завила, що їх відпочинок в Африці був медовим місяцем.
Зінченко Анастасія і Максим Соколюк (фото: instagram.com/nastyazinchenko_)
Нагадаємо, що пара познайомилася після того, як Настя не могла вилетіти з Китаю в розпал пандемії через те, що її не хотіли пускати в літак зі своєю собачкою. При цьому дівчина не хотіла залишати тварину. Тоді цей випадок отримав широкий резонанс в ЗМІ.
Раніше в Instagram Анастасії з'явилися фото і відео з відпочинку на знаменитому острові Занзібар, який знаходиться на Танзанському архіпелазі біля східного берега Африки.