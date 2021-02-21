Настя з Уханя вийшла заміж за голову Державної міграційної служби: перші фото

Щаслива пара також опублікувала в соцмережах фотографії з розпису.

43-річний Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко зв'язали себе узами шлюбу 20 лютого. У зв'язку з цією подією пара вирішила зробити собі однакові татуювання

Дівчина зізналася, що до цієї дати вони готувалися заздалегідь і ще восени знали, що хочуть розписатися 20.02.2021.

"Ми хотіли цей день провести удвох і по нашій улюбленій програмі... Наш день вийшов навіть ще краще ніж ми планували", - розповіла дівчина.

Вона зазначила, що цей рік з Соколюком був дуже насиченим. У них було багато різних яскравих подій у житті, що з'явилося відчуття, що вони прожили разом мінімум 2-3 роки.

Також Анастасія в коментарі відповіла, що можливо вони ще зроблять пишне весілля.

Дівчина завила, що їх відпочинок в Африці був медовим місяцем.

Зінченко Анастасія і Максим Соколюк (фото: instagram.com/nastyazinchenko_)