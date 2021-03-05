Наталя Могилевська перебралася в стильний будинок на березі Дніпра: кілька спалень і тераса

Наталя переїхала на дачний масив Лівого берега Дніпра ще восени 2020 року. Тепер у неї двоповерховий, екологічний будиночок з дерева, який оснащений сонячними батареями.

У котеджі є кухня-вітальня, зал для музичних репетицій, кілька спалень на другому поверсі й вулична тераса. Її прикрашають китайські ліхтарики й полотно з зображенням Ганеші (індійський бог достатку з головою слона - Ред.).

В цьому будинку живе Наталя Могилевська (Скріншот з відео)

Дворик біля будинку досить невеликий, всього кілька соток. Є на території гараж на одне авто і галявина. Судячи з усього, цього для Наталії цілком достатньо, адже вона живе одна з собакою.

І хоч новий будинок співачки стоїть прямо на березі, персонального пляжу або особистого виходу до води, у неї немає.

Зазначимо, що за документами з реєстру, цей будинок не значиться у власності співачки. Можна припустити, що вона його знімає.

До речі, у виписці зазначається, що у Наталі є дві сусідні квартири в "сталінці" на Шовковичній, де вона і жила багато років.

Також артистка володіє віп-апартаментами і трьома гаражами в клубному будинку на Мічуріна. І ще три квартири співачки розкидані по різних районах Києва: Позняки, Либідська, Лук'янівка.

Наталя Могилевська переїхала в будинок на Дніпрі