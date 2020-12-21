Навалить снігу і дощу: синоптик розповіла, коли в Україні зіпсується погода

Погода в Україні незабаром сильно зміниться з приходом атмосферних фронтів, які принесуть снігопади і дощі.

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, яким вона поділилася у Facebook, погодна ситуація зміниться вже 23-25 грудня. Причому змінюватися в цей період буде не тільки інтенсивність опадів, але і температура.

Що стосується понеділка, 21 грудня, то особливих новшеств в синоптичному плані цей день не принесе.

"Вологий, хмарний, але без серйозних опадів. Тільки на південному сході, в Приазов'ї, будуть випадати мокрий сніг та сніг, можлива ожеледиця, на дорогах буде слизько", - пише Діденко.

Що стосується температури, то вона особливо не зміниться. Вдень -1... +2 градуси. А на Сході і Запоріжжі до -3 морозу.

Погода в Україні 21 грудня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

В Києві у понеділок також без істотних опадів, температура вдень від 0 до +2 тепла.

А ось "на тижні погода покаже характер", прогнозує Діденко.

"23-25 грудня західні, північно-західні атмосферні фронти безцеремонно виштовхають східний антициклон з нашої території і наваляють снігу і дощу", - пише вона.

Спочатку буде сніг, тому що 22-24 грудня похолодає, а на Сході навіть до -10... -12 градусів вночі. Наприкінці тижня потеплішає, тому опади перетворяться в дощі.

Раніше відразу кілька синоптичних ресурсів розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік, і чи будуть свята зі снігом.

Крім того, фахівці розповіли, як правильно поводитися під час ожеледиці, щоб не травмуватися.