Нереалки: Полякова з донькою в купальниках перетворилися в спокусливих рятівниць Малібу

Оля Полякова з сім'єю вилетіла на райські Мальдіви – відпочивати, загоряти, купатися, насолоджуватися місцевою кухнею і СПА-процедурами. Також співачка не може собі відмовити у фотосетах в різних купальниках. А її старша дочка Маша нітрохи не поступається мамі та навіть влаштовує з неї в мережі битви пляжних образів. На свіжих знімках з екзотичних островів дві красуні, схожі наче краплі води, позували разом, щоб шанувальники змогли оцінити, наскільки вони ідентичні.
Оля і Маша вибрали однакові купальнику в стилі рятувальників Малібу – червоні монокіні. Зірка розмістила фотосет зі своєю донькою-копією в Instagram. На фото можна оцінити фігури мами і дівчини – вони також дуже схожі. Маша може похвалитися таким же модельним зростом як і її зіркова родичка.
"Пофоткались трошки. Це завжди стрес, завжди скандал, але по нас не видно, рятувальниці Мальдиву в дії! Нам сподобалось, а вам? І хто на першій фотці помітив тата?" - поцікавилася співачка у уважних шанувальників.
Оля Полякова з донькою на Мальдівах показала однакові пляжні луки (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Якщо придивитися, то на знімку дійсно можна побачити тінь чоловіка, який фотографує своїх улюблених дівчаток. Шанувальників вкотре вразила зовнішній подібності мами і доньки. До речі, Маша а своїй сторінці розмістила аналогічний фотосет з мамою.
Варто відзначити, що в неділю, 17 січня, артистка святкує день народження. У цьому році їй виповнилось 37 років.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова заявила - на відпочинку вона набрала зайві кіло, і тут же показала фігуру в бікіні.