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Микита Добринін став ведучим російського "Холостяка"

Новость на русском → Росія, Вівторок 02 березня 2021 21:37
Микита Добринін став ведучим російського "Холостяка" Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Lite

Микита Добринін днями був помічений на зйомках нового сезону російського шоу "Холостяк". Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що український "Холостяк 9" став ведучим російського проєктe, де холостяком обрали репера Тіматі.

Про це повідомив телеканал ТНТ на сторінці, присвяченій шоу "Холостяк" в Instagram.

"Відомий український шоумен, теле - і радіоведучий Микита Добринін зміг знайти свою любов в українській версії шоу "Холостяк", а в новому сезоні проєкту на ТНТ, поділиться своїм досвідом з Тіматі", - йдеться в повідомленні.

Микита Добринін став ведучим російського &quot;Холостяка&quot;

Микита Добринін на російському "Холостяку" (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Російське шоу почнуть транслювати з 14 березня.

Микита Добринін став ведучим російського &quot;Холостяка&quot;

Микита Добринін на російському "Холостяку" (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, дружина Микити Добриніна розповіла про важку вагітність. 22-річна Даша Квіткова зізналася, що вагітність їй дається дуже важко і перші місяці її мучив сильний токсикоз.

Крім того, до токсикозу додалися головні болі і болі в яснах. Дівчина зазначила, що ніякі пігулки їй не допомагали.

"Мене нудило 24/7, я засинала, прокидалася і жила більше ніж місяць з цим відчуттям. Після у мене загострилися мої головні болі (мігрень), хто в курсі що це, розуміє, що крім уколу лікаря - нічого не допомагає, але мені його робити не можна, тому я терпіла. Все, що прописують вагітним від головного болю не діяло ніяк. Почалися нереальні болі в яснах, від яких я лізла на стіну, хоча з зубами у мене все в повному порядку", - розповіла Даша.

Пізніше Квіткова підчепила коронавірус. У неї пропав нюх, з'явилася температура, ломота в тілі.

Раніше Даша Квіткова розповіла, як дізналася про вагітність. За словами дівчини, їй приснився сон.

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