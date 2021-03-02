Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка"

Никита Добрынин на днях был замечен на съемках нового сезона российского шоу "Холостяк". Сегодня, 2 марта, стало известно, что украинский "Холостяк 9" стал ведущим российского проекта, где холостяком выбрали рэпера Тимати.

Об этом сообщил телеканал ТНТ на странице, посвященной шоу "Холостяк" в Instagram .

"Известный̆ украинский̆ шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской̆ версии шоу "Холостяк", а в новом сезоне проекта на ТНТ, поделится своим опытом с Тимати", - говорится в сообщении.

Напомним, жена Никиты Добрынина рассказала о тяжелой беременности. 22-летняя Даша Квиткова призналась, что беременность ей дается очень тяжело и первые месяцы ее мучал сильный токсикоз.

Кроме того, к токсикозу добавились головные боли и боли в деснах. Девушка отметила, что никакие таблетки ей не помогали.

"Меня тошнило 24/7, я засыпала, просыпалась и жила больше месяца с этим ощущением. После у меня обострились мои головные боли (мигрень), кто в курсе что это, понимает, что кроме укола врача - ничего не помогает, но мне его делать нельзя, поэтому я терпела. Все, что прописывают беременным от головной боли не действовало никак. Начались нереальные боли в деснах, от которых я лезла на стену, хотя с зубами у меня все в полном порядке", - рассказала Даша.

Позже Квиткова подцепила коронавирус. У нее пропало обоняние, появилась температура и ломота в теле.

Ранее Даша Квиткова рассказала, как узнала о беременности. По словам девушки, ей приснился сон.