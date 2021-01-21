Никитюк висловилася про поцілунок з Поляковою і пообіцяла роздягтися догола: покажу практично все

Леся Нікітюк може похвалитися модельним зростом і завидною стрункістю. Ведуча сміливо носить міні і демонструє свої нескінченні ноги. Але так було не завжди – Леся комплексувала через високий зріст, але тепер пишається своєю зовнішністю. Крім того, темпераменту і сміливості Леді Ле не позичати! Під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном вона розповіла про скандальний поцілунок з Олею Поляковою і зізналася, що готова знятися в ню-фотосесії.

У відповідному відео на YouTube Леся зізналася, що їй подобається в собі найбільше.

"Мені подобається моя шкіра. Подобається, коли я сильно худну, у мене відразу починають виділятися м'язи, які я напрацювала за багато років, рельєф. Слава Богу, я дуже здорова людина, я не п'ю таблеток", - розповіла вона.

Леся Нікітюк має намір роздягтися на камеру (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також Леся заінтригувала заявою про те, що готова на камеру зняти з себе все.

"Ню ще не було, але буде. Покажу практично все. Якщо б це було 3-5 років тому, я би ніколи ні за що не погодилася. Зараз я розумію, що це найкращі мої роки і краща форма, щоб для себе зробити таку пам'ятну фотосесію. А не показати людям і приховати, це злочин", - вважає Леся.

Також ведуча згадала про пристрасний поцілунок в губи з Олею Поляковою. Це сталось в ресторані на дні народження Лесі. Співачка перша її поцілувала взасос. До речі, на святі був присутній і чоловік артистки Вадим Поляков.

"Було прикольно. Оля - одна з небагатьох людей, які не лицемірять. Вона господиня, вона молодець", - вважає Леся.

Леся зхочет влаштувати ню-фотоссессию на пам'ять

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк зробила заяву про особисте життя і зізналася, що хоче дітей.