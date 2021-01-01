Новорічне привітання Зеленського: в мережі бурхливо обговорюють слова президента

Володимир Зеленський в останні хвилини 2020-го привітав українців з Новим роком 2021.

Зазначимо, що трансляція новорічної промови президента України велася не на всіх каналах. Так, наприклад, вже другий рік поспіль "Прямий" і "5 канал" показали новорічне звернення Петра Порошенка замість промови нинішнього глави держави...

Що сказав Зеленський у новорічному зверненні до українців

Один із основних меседжів президента: у нас точно немає іншого варіанту, ніж бути супер-Україною!

Зеленський говорив новорічну промову в оточенні дітей

Зеленський також розповів про досягнення українців, про всі плюси і мінуси року, що минає, і звернувся до жителів тимчасово окупованих територій нашої країни зі словами підтримки і обіцянкою, що не за горами той час, коли ми будемо відзначати Новий рік всі разом як жителі єдиної і великої України

"Дорогі українці! Наступного року ми будемо відзначати 30-річчя нашої незалежності. Ми - великий народ. Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава. У нас є Шевченко. Більше того - у нас є два Шевченки! І бути Президентом такого прекрасного народу - це велика гордість. І дуже велика відповідальність. І я буду робити все, щоб і через рік, і в усіх наступних роках у цей самий день і час мені було не соромно дивитись вам в очі. Я хочу не казати на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим - це Україна" не в інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти... Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком! Нехай усі будуть здорові. Нехай усі будуть щасливі", - сказав зокрема Зеленський.

Зеленський вітає з Новим роком 2021

Відзначимо, що у цьому році Зеленський та його команда вирішили не менш оригінально підійти до новорічного привітання, як і в минулому.

На відео президент в оточенні дітей розповідає про досягнення українців за рік, про лікарів, які борються з COVID-19, про перемоги спортсменів, про воїнів, які захищають нашу країну від російського агресора, і про всіх людей, які працюють на благо України. А також відповідає на деякі питання малят.

Зеленський вітає з Новим роком 2021

Реакція українців на новорічну промову Зеленського

Багатьом користувачам мережі сподобалося відео. Вони відзначають, що в цьому році новорічний виступ гаранта менш пафосний, але більш добрий і навіть милий.

Отличные пожелания от детей и Вас. Верю, так и будет!

Оглянітесь назад і подивіться, який важкий пекельний шлях ви вже пройшли і яким сильним і мудрим ви стали.

Найкраще привітання з Новим роком за всю незалежність України! Дякуємо!

Хто вижив у 2020 році, уже нічого не страшно. З новим роком! Щастя і крепкого здоров'я! Люди, будьте меньш агресивними, маєте те - що заслуговуєте. Happy new year!

Але є і ті, кому промова президента не сподобалася навіть у такому форматі.

Предвибона програма на наступні вибори для дітей, які йому по дитячому вірять. Залучати дітей для своїх цілей - якось не так. Чи ви нас за дітей рахуєте?

Пиар ход. Взрослые уже не слушают, им нужен серьезный разговор. А деткам можно потрындеть. Другого и не ожидали. Выступление для группы в детском саду. Очередной видосик.

Свежо, креативненько, но время оху*тельных историй давно прошло.

Очередная порция лицемерия...

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