Молодик 15 листопада: як правильно загадати бажання, щоб вони збулися

У неділю, 15 листопада, вранці у 07:07 за київським часом народиться новий місяць. Саме напередодні молодика найбільш вдалий час, щоб мріяти та бажати. Які ритуали у молодик допоможуть реалізувати ваші бажання – розповіла прогнозист-таролог Ольга Соломка.

Експерт у коментарі OBOZREVATEL назвала молодик найкращим днем для планування наступного періоду. Також Соломка вважає цей день важливим для розстановки пріоритетів і вибору напряму.

На її думку, займатися загадуванням бажань потрібно не тільки на Новий рік, але кожен місяць.

"Для цього існує кілька ритуалів, що дозволяють, по-перше, навчитися формулювати для себе завдання, бажання, плани – називайте як хочете те, чого хочете досягти. А по-друге, постійно прокручуйте їх у голові, надайте їм своєї енергії", – зазначила Ольга.

У переддень народження нового Місяця потрібно написати список з бажаннями на наступний місяць. Важливою умовою є те, що ці бажання повинні бути реалістичними та їх можливо було б реалізувати за цей проміжок часу. Таролог підкреслила, що ви можете просто скласти план на найближчі чотири тижні.

"Краще, щоб це були різнопланові бажання, що стосуються найважливіших аспектів вашого життя: здоров'я, сім'ї, роботи, грошей, навчання, захоплень тощо. З цілком конкретними запитами. Не хочу багато грошей", а "знаходжу додаткову роботу з зарплатою від і до" або "починаю свій бізнес з плетіння килимків для кішок, який приносить мені стільки-то", – додала експерт.

Бажання самі по собі не будуть виконуватися, підкреслює експерт, тому для їх реалізації потрібно докладати сили. В іншому випадку список кладеться в далекий ящик.

"Звичайно, самостійно відслідковувати свої кроки та підганяти себе – дуже складно. Тому раджу знайти собі колегу, партнера, з яким можна було б взаємно ділитися планами та відстежувати їх виконання, призначивши самому собі нагороди за досягнення і покарання за порушення", – підсумувала Ольга Соломка.

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