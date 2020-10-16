Молодик 16 жовтня: які випробування і зміни чекають на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на жовтневий молодик розповість нам, яких несподіванок і змін слід чекати всім знакам Зодіаку. Астрологи склали прогноз для кожного з представників зодіакального кола, в якому поділилися важливими порадами і особливостями цього таємничого періоду.

Молодик настане 16 жовтня о 22:32. Це 29-й місячний день у місячному календарі. Супутник буде перебувати в знаку зодіаку Терези. І молодик має великий вплив на кожного з нас, адже в цей період можуть відбуватися різкі зміни настрою, стреси і депресія, пише Уніан.

Астрологи упевнені, що цей час закладає тренд на найближчий місяць, тому важливо провести період молодого місяця правильно. Тому фахівці дали пораду кожному знаку Зодіаку.

Овен

Сьогодні ймовірні фінансові негаразди, втрати. Уникайте будь-яких справ, пов'язаних з ризиком, як на роботі, так і в особистому житті. Домашні обов'язки потрібно звести до мінімуму, адже втома і стрес можуть призвести до сімейного скандалу. Не виключений несподіваний поворот долі, тому постарайтеся розібратися зі своїми думками, почуттями і вчинками.

Телець

Вас чекає день, повний небезпечних і напружених моментів. Велика вірогідність потрапити в немилість керівництва, колег. Сьогодні вам належить вибирати між задоволенням і необхідністю. Це день випробувань і емоційного оновлення. Рекомендовано уникати скупчень народу і темряви.

Близнюки

Попереду важкий емоційно напружений день, що може призвести до прорахунків і помилок на роботі. Ймовірні навіть конфлікти з начальством, колегами. Не втрачайте ентузіазм і оптимізм, покладайтеся лише на свою інтуїцію і не слухайте чужих порад - до добра це не доведе.

Рак

Можуть виникнути труднощі в роботі, конфлікти з керівництвом, через які ви можете втратити шанс на підвищення. Якщо ви визнаєте свої помилки і не почнете нагнітати атмосферу, все вирішиться на вашу користь. Зірки схиляють до того, щоб провести вечір у колі сім'ї, і налагодити стосунки з близькими.

Лев

16 жовтня високі шанси фінансових втрат, тому відмовтеся від сумнівних і ризикованих справ. Астрологи рекомендують мінімізувати будь-які обов'язки сьогодні. Через вплив молодика ви можете неправильно оцінювати ситуацію, давати обіцянки, які не зможете виконати.

Діва

Сьогодні у вас буде день травм, хвороб, провокацій і непорозумінь. Уникайте будь-яких справ, що пов'язані з ризиком втратити здоров'я. Адже отримана навіть найменша подряпина може в майбутньому стати для вас великою проблемою. Від походів в гості треба ввічливо відмовитися і відкласти візит на інший час.

Терези

Будьте готові до несподіваних витків долі, нової інформації і "очищення вогнем". Не виключено, що доведеться попрацювати додатково і навіть зайнятися абсолютно незнайомою для вас справою. Але є в цьому і позитив - ваша праця з лишком окупиться.

Скорпіон

Сьогодні не роздумуйте довго і погоджуйтеся на цікаві ділові пропозиції. Цей день закладе майбутнє покращення матеріального становища та поправки здоров'я. У той же час вірогідні сварки і взаємні образи, що зіпсує ваш день.

Стрілець

Сьогодні вам слід зберігати спокій, не напружуватися емоційно. Адже будь-яка напруженість з вашого боку може призвести до помилок і прорахунків на роботі. 16 жовтня стане для вас днем випробувань і перевірки на стійкість характеру. Наберіться терпіння і не звертайте уваги на перешкоди.

Козеріг

Варто уникати ризикованих починань, сумнівних знайомств і справ, які можуть негативно вплинути на здоров'я. Зірки схиляють до того, щоб звести до мінімуму домашні обов'язки, і замість цього розібратися у своїх почуттях, думках і вчинках.

Водолій

Вас чекає день зростання життєвих сил, посилення аури. Вдалими стануть завершення справ і службові відрядження. Ваша харизма зможе позитивно вплинути на партнерів та людей, які на вас дивилися косо. Будьте готові до несподіваних поворотів на особистому фронті.

Риби

Можливі професійні проблеми, які змусять вас зануритися в роботу. У цей день рекомендується приборкати свою гординю і піти на поступки. Крім того, варто приділити увагу своєму здоров'ю - не виключено легке нездужання або навіть інфекційне захворювання.

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