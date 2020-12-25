Новий рік 2021: астролог розповіла, як зустрічати, що дарувати і готувати

Наближається Новий 2021 рік. За східним гороскопом це буде рік Білого металевого Бика. Він слідує за роком Білого Пацюка. Багато українців мріють залишити в минулому старий рік і у всеозброєнні зустріти новий 2021.

Таролог і психолог Ольга Соломка розповіла нам, як підготуватися до свята: що дарувати і готувати, щоб задобрити цю волелюбну і примхливу тварину.

Але головним питанням, що турбує людей, є питання, що ж принесе нам наступний рік Білого бика? Астролог вважає, що зима в Україні буде досить спокійною, а от навесні можна очікувати народні хвилювання і протести.

2021 - це рік Білого бика (фото: pixabay.com)

"Попереду багато роботи, бо бик, або віл - це все ж трудівник. Але ви самі знаєте, якщо бика розлютити, то усім буде непереливки - знесе усе, що бачить. Українці так само - мирно собі працюють, терплять, допоки можна, а коли вже несила терпіти, то корида просто відпочиває. За моїми прогнозами у січні у нас все ще більш-менш спокійно, ви відходимо від свят і трохи карантинимо, але у лютому-березні можуть початися масові протести, які здатні змінити звичний хід історії, аж до зміни уряду та перевиборів, зрештою, до літа все заспокоюється і ми продовжуємо мирно працювати. В цілому цей рік - для мирної праці, для заробляння грошей звичним способом. ", - розповіла Ольга Соломка.

У цьому році доведеться старанно працювати!

"Ото як упряглися, так і пішли орати свою землю. До речі, час сприятливий для сільського господарства, як у масштабі країни, так і для кожного особисто. Тож варто спрямувати увагу на усі земельні, дачні та сільськогосподарські питання, якщо вони ще не вирішені. Словом, придбати шматочок землі з хатинкою, якщо його у вас ще не має, чи подбати про зручності, облаштувати певним чином. Знадобиться - чи карантин пересидіти, чи якусь квітку виростити, чи відпочити від мегаполісу.", - розповіла таролог.

Що можна і не можна дарувати на рік Бика

Наш експерт радить звернути увагу на недорогі і милі серцю подарунки. Нехай вони не зобов'яжуть людину, якій вони презентовані.

"Загалом, подарунки це дуже важлива і непроста тема, адже вони накладають певний обов'язок на того, кого обдаровують. Наша психіка влаштована так, що отримавши щось, ми вважаємо, що вже щось винні і маємо віддячити певним чином. Навіть, якщо нам подарували якийсь сувенір чи ще щось незначне і символічне. А якщо подарунок ще й коштовний, то це інколи стає тягарем, бо таким чином людину можна поставити у залежність. Адже коли вам подарували дорогий телефон, вам тяжко у чомусь буде відмовити, навіть якщо це прохання вам не надто подобається чи піде у розріз з вашими бажаннями чи принципами. Тому я прихильник недорогих подарунків, а ще - корисних, а не таких, що потім передаровуються чи пил збирають. Тим більше, що у нашій культурі максимум, чим обдаровували на зимові свята, то це солодощами від Святого Миколая, які отримували діти ", - вважає Соломка.

Що потрібно дарувати на Новий рік (фото: pixels.ru)

Подаруйте близьким і коханим подарунки, зроблені своїми руками, або, запитайте у родичів, що їм хотілося б.

"Якщо ж вам близькі європейські традиції з розпаковкою подарунків від різдвяною ялинкою, то хай це буде все ж щось рукотворне, їстівне чи солодке: набір пряників, гарна кава чи чай, різдвяна випічка. Виключення - дуже близькі люди, особливо, коли ви точно знаєте, що їм потрібно", - розповіла таролог.

Що повинно бути на новорічному столі

Головне правило - не переймайтеся. Поставте на стіл, то що ви любите, радить Ольга Соломка.

"Кажуть, що господарю наступного року Бику не надто сподобається, коли ви поставите на святковий стіл яловичину чи телятину, чи й взагалі щось м'ясне, але не заморочуйтесь аж надто сильно. Бо бик їсть виключно траву, а ми все-таки люди і траву рідко коли споживаємо. Тому робіть те, що подобається. Якщо вам до душі традиційна радянська об'їдалівка з “шубами”, “мімозами”, олів'є, холодцем та битками - та на здоров'я, аби печінка витримала", - розповіла експерт.

Ольга Соломка переконана, що б не було на вашому столі - нехай страви принесуть задоволення.

"Якщо ви переконаний вегетаріанець - наробіть собі салатів та наріжте фруктів. Головне, щоб усе це додавало вам радості та задоволення, ну може ще трохи здоров'я. Але їсти вночі - це сумнівна здорова перспектива. Тому прислухайтеся до порад дієтологів і зробіть щось легеньке, можливо делікатесне, чого ви собі не щодня ставите на стіл, бо головне у цей час - отримати задоволення, і від столу, і від спілкування", - вважає експерт.

Що обіцяє Новий рік для знаків зодіаку?

"Насправді, немає щасливчиків чи нещасливців, бо все залежить не від знаку, а від вас. Від того, як ви сприймаєте цей світ, які уроки ви маєте вивчити цього року, що запланували і як збираєтесь заплановане здійснювати. Але поділюся професійним секретом, який я застосовую. Коли складаю індивідуальний прогноз на рік, то я розраховую нумерологічне визначення року кожної людини. За цією системою, наше життя поділяється на певні дев'ятирічні цикли, коли у перший рік ми тільки починаємо йти у новому напрямку, а на дев'ятий рік підбиваємо підсумки і збираємося починати щось нове", - поділилася досвідом Ольга Соломка.

Що обіцяє українцям Новий рік Бика (фото: freepic.com)

Таролог розповіла, як визначити, в якому циклі ви знаходитеся.

"Для того, щоб визначити, у якому році цього циклу ви перебуваєте, потрібно приплюсовуєте усі цифри дати народження до однозначної цифри і потім додати до цієї цифри ще 5 - це число року 2021. Тобто 2+0+2+1=5 Знову отримуєте певну цифру, яку потрібно довести до однозначності, склавши дві цифри, що вийшли. І отримане число починаємо аналізувати, яким же буде головна тема вашого року, враховуючи що кожна парна цифра року - тобто 2, 4,6 і 8 уособлює сталість та стабільність, а непарна - 1, 3, 5, 7 і 9 - зміни та поступ вперед", - розказала таролог.

Що означають отримані цифри?

1 - перший рік циклу, ви тільки починаєте рухатись у новому напрямку, намагаєтесь заявити про себе.

2 - на другий рік ви шукаєте якоїсь опори, партнерів, пару, формуєте команду.

3 - третій рік призначений для бурхливого світського життя, знайомств, створення контактної бази для подальшого життя.

4 - четвертий рік ви будете просто працювати, створюючи надійний тил та фундамент на майбутнє.

5 - п'ятий рік ви шукаєте своє місце, подорожуєте, переїжджаєте, словом, постійно в русі і в дорозі, випробовуєте нові напрямки і запасаєтесь новими враженнями.

6 - шостий рік - сімейний, ви або створюєте родину, або опікуєтесь нею, облаштовуєте родинне гніздо, турбуєтесь про родичів.

7- сьомий рік - філософський, коли тягне на роздуми про власну роль у цьому світі, про те, хто ви є і що тут робите, а ще ви починаєте випробовувати нові сфери, примірюватися до нових напрямків, бо незабаром вам доведеться вже починати щось нове.

8 - восьмий рік найбільш фінансово успішний, ви ніби пожинаєте плоди усього циклу і запасаєтесь грошима на майбутнє.

9 - дев'ятий рік підходить для підбиття підсумків усього дев'ятирічного циклу, аналізу того, що вам вдалося, а що не дуже, що варто захопити з собою, а від чого позбутися.

Як ми раніше писали, Глоба назвав знаки Зодіаку, на які обрушиться казковий успіх до кінця тижня.