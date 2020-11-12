Новий Рік 2021: астрологи розповіли, як він пройде і як його правильно зустріти

Рік Бика почнеться не з 1 січня
Новий, 2021 рік, за східним календарем є роком Білого Металевого Бика. Попри те, що рік Щура (2020) був досить важким, труднощі можуть бути і у 2021 році. Як пройде наступний рік, як його правильно зустріти та все що відомо про знак Бика – читайте нижче.
Рік Бика настане 12 лютого 2021 року о 21:05 і триватиме він до 30 січня 2022 року.
Згідно з прогнозом астрологів, рік Білого Металевого Бика буде більш мирним, спокійним і розміреним, ніж рік Пацюка. Якісні сторони цього знака допоможуть впоратися з більшістю проблем. Завдяки холодному розрахунку та цілеспрямованості Бика, в новому році більшість буде прагнути до спільної мети та відновлення порядку. Про це пише "OBOZREVATEL".
Рік Бика буде сприятливим для продуктивної роботи в різних сферах і зароблянні грошей: варто попрацювати, щоб розташувати до себе цей знак і бути винагородженим по справі.
Також 2021 рік буде хорошим для створення сім'ї, будівництва будинку. Він підходить для початку нового бізнесу, особливо пов'язаного із землею. Капіталовкладення обіцяють бути вигідними та успішними.
У Китаї за традицією Новий рік святкується протягом двох тижнів, щоб перейти від старого знака до нового. Щоб отримати розташування Білого Металевого Бика у 2021 році, необхідно зустрічати Новий рік в одязі його улюблених відтінків. Так, підійде білий, сріблястий, зелений, синій, чорний, солом'яний з підібраними до них металевими прикрасами. При цьому червоний одягати краще не варто. За китайськими повір'ями, так ви можете накликати на себе біду.
Астрологи також розповіли про характерні риси людей, народжених у рік Бика. Як повідомляється, їх домінантні якості відповідають характеру даного знака. Так, народжені в рік Бика володіють міцним здоров'ям, завзятістю, цілеспрямованістю, вони спокійні та не бояться проблем. Якщо все ж дратувати Бика, кривдникові не позаздриш – Бик страшний у своїй люті.
Бик вважається турботливим сім'янином, але водночас владною натурою і беззаперечним господарем в будинку. Він консервативний і авторитарний, його складно в чому-небудь переконати. А потужна стихія металу у 2021 році посилить цю якість в рази.
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