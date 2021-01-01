Новий рік 2021: душевні привітання та милі листівки для всіх
Новий рік 2021 вступив у свої права, і чимало українців, які почали вітати рідних та близьких ще напередодні - з прийдешнім, продовжують свої теплі та щиросердні привітання з найяскравішим та улюбленим святом, але тепер вже таким, що офіційно відбувся.
Яскраві листівки, приємні та милі побажання для дорослих і дітей, членів родини і колег, коханих і друзів у віршах з нагоди Нового року 2021 - зібрав для вас Lite.
Новорічні привітання 2021 у віршах
Нехай йдуть з роком Криси
Всі образи та капризи,
Всі погодні негоди,
Всі нещастя і хвороби.
Нехай покаже рік Бика
Вихід нам з глухого кута,
Хай принесе багатство, щастя,
Щоб стало життя легке!
***
З Новим роком привітання
Надсилаю я свої!
Буде рік ваш цей багатим,
Наче їжа на столі!
Зичу вам щасливих митей,
Радісних та світлих днів,
Щоб завжди ваш Янгол з неба
Міцно вас за руку вів!
***
***
З Новим роком шлю вітання.
Хай всі збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
***
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі та хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя ввірветься казка!
***
***
З роком Новим, з новим щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
***
Новий рік щоб вам приніс
Євро й доларів покіс.
Щоб були у кожній хаті
Всі здорові і багаті.
Літо морем хай хлюпоче,
Осінь - листям хай шурхоче,
Хай узимку білий сніг
Щастям осипає всіх!
***
***
Привітання з Новим роком 2021 у віршах для дітей
Новий рік іде горами
У червоних чобітках.
Сяють ясними вогнями
Скрізь ялинки по хатах.
***
Під зелену, під ялинку
Ставив Дід Мороз корзинку:
В ній цукерки та пакунки,
В ній солодощі, дарунки,
І для цуцика сюрприз –
Кістку Дід Мороз приніс!
***
Через поле, через ліс,
З пагорба в долину
Подарунки зайчик віз
Діткам на ялинку.
Дід Мороз раненько встав,
Снігу торбу назбирав
І побіг чимдуж до річки
***
***
Ой весела в нас зима,
Веселішої нема:
Грає срібними зірками,
В'ється синіми димками,
Снігом землю обійма.
Ой струнка ялинка в нас!
Скільки сяє тут прикрас!
Ми зібралися юрбою -
Разом з піснею новою
Рік Новий стрічать.
***
У нічний казковий час
Рік Новий прийшов до нас,
Він приніс свої вітання
І найкращі побажання –
І людині, і родині,
І матусі-Україні!
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