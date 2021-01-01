Новый год 2021: душевные поздравления и милые открытки для всех

Новый год 2021 вступил в свои права, и многие украинцы, начавшие поздравлять родных и близких еще накануне - с наступающим, продолжают свои теплые и душевные приветствия с самым ярким и любимым праздником, но теперь уже официально состоявшимся.

Красочные поздравительные открытки, приятные и милые пожелания для взрослых и детей, членов семьи и коллег, любимых и друзей в стихах по случаю Нового года 2021 - собрал для вас Lite.

Новогодние поздравления 2021 в стихах

В год Быка - побольше счастья,

Сил, здоровья, красоты.

Чтобы жизнь была контрастной,

Чтоб исполнились мечты.

Чтоб царило счастье в доме,

И встречал всегда уют.

Пусть любовь, удача, радость

Настроение создают!

***

Новый год - это новые планы

И подарки, свершения, мечты.

Пусть наступит он: светлый и славный.

Будем счастливы в нем я и ты!

Новый год - это тайна, загадка,

В предвкушении благ эта ночь.

Пусть исполнятся все пожелания,

Будут счастливы все: сын и дочь.

С благодарностью в прошлое смотрим,

А с надеждою светлой вперед.

Пусть достаток несет и внимание

Приходящий с надеждами год!

***

***

Пусть отзовется искоркой тепла,

Этот праздник славный в сердце каждом,

Так, чтоб душа от счастья расцвела,

И чтобы сказкой стала жизнь однажды!

Он воплотит заветные мечты,

Самые прекрасные и смелые надежды,

И в мире станет больше доброты.

В этот праздник зимний, белоснежный!

***

Моим родителям любимым

Я пожелаю в Новый год,

Пусть будет он неповторимым,

Удачи море принесет.

И пусть добро, любовь и счастье

На вас посыпятся, как снег,

Желанья вмиг осуществятся,

И будет ярким весь ваш век!

***

***

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, радости, тепла,

Мира, счастья и достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все темное, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Пусть подарят настроение!

Снег летит как белый пух,

Землю мягко устилая.

С Новым годом всей душой

И всем сердцем поздравляю!

Вам желаю жить легко,

Весело и интересно,

Чтобы складывалось все

И всегда у вас чудесно.

***

***

Поздравления с Новым годом 2021 в стихах для детей

За окошком снег идет,

Значит, скоро Новый год.

Дед Мороз уже в пути,

Долго к нам ему идти

По заснеженным полям,

По сугробам, по лесам.

Принесет он елочку

В серебряных иголочках.

С Новым годом нас поздравит

И подарки нам оставит.

***

На елочке нашей смешные игрушки:

Смешные ежи и смешные лягушки,

Смешные медведи, смешные олени,

Смешные моржи и смешные тюлени.

Мы тоже немножко в масках смешны,

Смешными мы Деду Морозу нужны,

Чтоб радостно было, чтоб слышался смех,

Ведь праздник сегодня веселый у всех!

***

***

Детишек поздравляю с Новым годом!

Пусть счастье закружится хороводом,

Улыбки пусть наполнят ваши лица,

Сегодня будем долго веселиться!

Я пожелать хочу здоровья море,

Не знать вам в этой жизни горя,

Пусть на пути у вас лишь свет сияет,

И ангел от ненастий охраняет!

***

Вся в игрушках, огоньках,

Едет елка на коньках,

Созывает всех на праздник,

И желает вам добра.

Новый год похож на сказку,

С Новым годом, детвора!

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