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Харчування та добавки: нутриціолог дала поради, як швидше відновитися після коронавірусу

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Понеділок 05 липня 2021 20:09
Харчування та добавки: нутриціолог дала поради, як швидше відновитися після коронавірусу Після коронавірусу відновлюватися потрібно кілька тижнів (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Коронавірус часто тягне за собою важкий та клопітний післяковідний стан. Якщо послухати, що говорять про цей вірус в інтернеті, то виявиться, що після коронавірусу про спорт можна забути на довгі місяці. Утримувати концентрацію уваги поки не вийде. Людину чекає уповільниний депресивний розлад і апатія протягом довгих місяців.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен, вона зізналася, що їй допомогло відновити енергію після коронавірусу.

Можливо, все перераховане вище - правда, але даремно я, чи що, нутриціолог і гормональний терапевт? Я всерйоз взялася за відновлення за допомогою відомих мені методів: правильне харчування, БАДи / вітаміни / трави.

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Підсумок - я знову сповнена сил. Енергія повернулася. Мій настрій (не без допомоги психотерапії в тому числі) прекрасний, а оптимізм і почуття гумору знову зі мною. Я міцно сплю, займаюся спортом і навіть ходжу в сауну з подальшим холодним басейном.

Харчування та добавки: нутриціолог дала поради, як швидше відновитися після коронавірусуПісля "корони" організму потрібні вітаміни (фото: instagram.com/food4vita)

Що я робила, щоб відновитися так швидко

  • Харчування на 80% - за принципами олуження.
  • Вітамін. Жмені БАДів щодня протягом ось уже майже 2 місяців.
  • Один з них - NAC: речовина, з якого ми виробляємо L-Cysteine, який потім переробляється в Глутатіон (один з найпотужніших антиоксидантів). Глутатіон ж сприяє процесам детоксикації, що відбувається в печінці.

Раніше нутриціолог розповіла, як застосувати принципи олужування, щоб відновитися після "корони".

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