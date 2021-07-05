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Питание и добавки: нутрициолог дала советы, как быстрее восстановиться после коронавируса

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Понедельник 05 июля 2021 20:09
Питание и добавки: нутрициолог дала советы, как быстрее восстановиться после коронавируса После коронавируса восстанавливаться нужно несколько недель (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Коронавирус часто влечет за собой тяжелое и муторное послековидное состояние. Если послушать, что говорят об этом вирусе в интернете, то окажется, что после коронавируса о спорте можно забыть на долгие месяцы. Удерживать концентрацию внимания пока не получится. Человека ждет вялотекущее депрессивное расстройство и апатия в течение долгих месяцев.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен, она призналась, что ей помогло восстановить энергию после коронавируса.

Возможно, все вышеперечисленное - правда, но зря я, что ли, нутрициолог и гормональный терапевт? Я всерьез взялась за восстановление с помощью известных мне методов: правильное питание, БАДы / витамины / травы.

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Итог - я снова полна сил. Энергия вернулась. Мое настроение (не без помощи психотерапии в том числе) прекрасно, а оптимизм и чувство юмора опять со мной. Я крепко сплю, занимаюсь спортом и даже хожу в сауну с последующим холодным бассейном.

Питание и добавки: нутрициолог дала советы, как быстрее восстановиться после коронавирусаПосле "короны" организму нужны витамины (фото: instagram.com/food4vita)

Что я делала, чтобы восстановиться так быстро

  • Питание на 80% - по принципам ощелачивания.
  • Витамины. Горсти БАДов ежедневно в течение вот уже почти 2 месяцев.
  • Один из них - NAC: вещество, из которого мы производим L-Cysteine, который потом перерабатывается в глутатион (один из самых мощных антиоксидантов). Глутатион же способствует процессам детоксикации, происходящим в печени.

Раньше нутрициолог рассказала, как применить принципы ощелачивания, чтобы восстановиться после "короны".

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