Питание и добавки: нутрициолог дала советы, как быстрее восстановиться после коронавируса

Коронавирус часто влечет за собой тяжелое и муторное послековидное состояние. Если послушать, что говорят об этом вирусе в интернете, то окажется, что после коронавируса о спорте можно забыть на долгие месяцы. Удерживать концентрацию внимания пока не получится. Человека ждет вялотекущее депрессивное расстройство и апатия в течение долгих месяцев.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен, она призналась, что ей помогло восстановить энергию после коронавируса.

Возможно, все вышеперечисленное - правда, но зря я, что ли, нутрициолог и гормональный терапевт? Я всерьез взялась за восстановление с помощью известных мне методов: правильное питание, БАДы / витамины / травы.

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Итог - я снова полна сил. Энергия вернулась. Мое настроение (не без помощи психотерапии в том числе) прекрасно, а оптимизм и чувство юмора опять со мной. Я крепко сплю, занимаюсь спортом и даже хожу в сауну с последующим холодным бассейном.

После "короны" организму нужны витамины (фото: instagram.com/food4vita)

Что я делала, чтобы восстановиться так быстро