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Нутриціолог назвала продукти для здоров'я печінки: корисний список

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Четвер 27 травня 2021 11:07
Нутриціолог назвала продукти для здоров'я печінки: корисний список Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Тетяна Турчанікова

Найвірніший спосіб зберегти печінку здоровою - це профілактика.

Тому стежте, щоб кожен день ви менше вживали алкоголю, кави і готової їжі. А ось чого повинно бути більше, так це овочів, зелені і гірких продуктів харчування.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Є продукти, які буквально створені для того, щоб підтримати нашу трудівницю. Адже печінка відфільтровує і очищає близько 500 (!) літрів крові щодня!

Список продуктів - кращих друзів печінки

  • Часник

Сприяє активації ензимів, які допомагають печінці очищатися. Також часник містить 39 різних антибактеріальних компонентів, які вбивають різні шкідливі бактерії. Але ж коли ми хворіємо, то і печінці доводиться нелегко. І найкраще їсти часник... свіжим! Як? Наприклад, додавши його в песто або хумус.

  • Буряк

Також активує ензими печінки. Крім того, містить елементи, що дозволяють краще засвоювати жири. Наприклад, якщо у вас червона гусяча шкіра на тильній стороні верхньої частини рук, то це говорить про незасвоєння жирів. Якщо знайшли таке у себе, то буряк вам (і вашої печінки) в допомогу.

Нутриціолог назвала продукти для здоров'я печінки: корисний список

Продукти, які особливо корисні для печінки (фото: pexels.com)

  • Брокколі (букети)

Надзвичайно багата антиоксидантами і до того ж стимулює вироблення глутатіону. Глутатіон, у свою чергу, допомагає печінці на обох етапах її детоксикації. Брокколі також містить індол-3-карбітол, який допомагає печінці в переробці гормонів.

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  • Грейпфрут

Стимулює вироблення жовчі, а також допомагає в очищенні печінки. Багатий вітаміном С з біофлаваноїдами, які допомагають цьому вітаміну краще засвоюватися.

  • Рукола

Допомагає печінці виробляти необхідні ензими, за допомогою яких ми краще розщеплюємо їжу.

  • Волоський горіх

Збільшують швидкість кровотоку, тим самим допомагаючи печінці в детоксикації нашого тіла. Містять корисні для мозку і нервової системи ОМЕГА-3 і ненасичені жирні кислоти.

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