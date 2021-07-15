Нутриціолог розповіла, чи потрібно збивати високу температуру у дитини

Лихоманка у дитини може так налякати батьків, що вони кидаються збивати температуру всіма доступними засобами.

Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму блозі в Instagram розповіла, коли насправді варто збивати високу температуру у грудничка або маленької дитини.

Описую випадки, спираючись на рекомендації ВООЗ і лікаря педіатра-гомеопата Ю. А. Лаврищевої, коли високу температуру необхідно збити.

Коли дитині варто збивати температуру

Дітям перших 3-х місяців життя призначати жарознижуючі засоби слід при температурі 38,0 - 38,5°С, але слід зв'язатися з лікарем через вік малюка;

При наявності больового симптому у дитини (головний біль, біль у вусі, м'язовий біль) призначати антипіретики слід при температурі > 38 C, за винятком болю в животі, при наявності якої необхідна консультація лікаря;

Дітям груп ризику - з хронічними захворюваннями серця, розладами обміну, неврологічною патологією - при температурі 38,0 - 38,5°С;

Дітям з фебрильними судомами в анамнезі - при температурі 38,0 - 38,5°С.

Здорова дитина - спокійні батьки (фото: pexels.com)

Але! Існують великомасштабні дослідження, представлені в бюлетені ВООЗ від 2003 року, які доводять, що призначення жарознижуючих не запобігає виникненню судом у дітей, у яких раніше вже були епізоди фебрильних судом.

Щоб визначити кількість препарату, необхідно проконсультуватися з педіатром. Випадки отруєння жарознижувальними через перевищення вікового дозування зустрічаються досить часто.

Важливо: обов'язково записуйте кількість препарату, що отримується за добу. Якщо дитина потрапить в стаціонар, ці дані необхідно буде передати лікареві.

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Якщо дитина втрачає рідину з блювотою або рідким стільцем, а також п'є і їсть недостатньо довше, ніж 24 години, краще дати парацетамол в дозуванні нижче вікової. Якщо гарячка супроводжується значною втратою рідин, то застосування парацетамолу та ібупрофену у вікових дозах може спричинити ниркову недостатність.

Важливо пам'ятати, що багато препаратів, які є в аптеках і які можуть вам порекомендувати при застуді, наприклад, протикашльові, можуть містити ті ж жарознижуючі, які ви збираєтеся дати своїй дитині. З подібною обставиною пов'язані випадки отруєння дітей від передозування.

Перед застосуванням порад проконсультуйтеся зі своїм лікарем.