Від ангіни, циститу та навіть коронавірусу: нутриціолог дала список натуральних антибіотиків

Ангіна, гайморит, бронхіт, цистит, пневмонії та інші запалення доказова медицина "лікує", а правильніше сказати - "купірує" антибіотиками.

Сучасна медицина безапеляційно переконує нас, що при безлічі захворювань нам необхідні антибіотики.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама - і поділилася своїм списком натуральних антибіотиків від застуд і жіночих хвороб.⠀

У чому небезпека антибіотиків

Антибіотики можуть призвести до пошкодження печінки - гострого або хронічного.

Антибіотики підвищують ризик розвитку захворювань імунної системи.

Антибіотики руйнують мікробіом людини (а в кишечнику наш основний імунітет).

Баланс зміщується в бік патогенної флори і переважно кандиди.

Антибіотики викликають бактеріальну резистентність, бактерії пристосовуються до впливу антибіотика і створюють плівку, яка захищає їх від ліків.

У натуропатії є ефективні антибактеріальні засоби, які набагато м'якше хімії впливають на організм людини, але при цьому пригнічують патогенну дію бактерій.

Універсальні антибіотики, які допомагають при запаленнях (credit: pexels)

Універсальні антибіотики, які можна застосовувати при будь-якому запаленні - список:

Куркума - при будь-яких запальних процесах: пити золоте молоко, додавати в їжу або в теплу воду по 1 ч. л. / день.

Кора мурашиного дерева. У 1968 р доктор Прац р. в Аргентині успішно застосував кору в лікуванні лейкемії - є дослідження. Крім того, кора мурашиного дерева офіційно застосовується для лікування інфекційних захворювань в медичних установах Бразилії. 1-2 ст. л. на 300 мл води, кип'ятіть на повільному вогні 1-5 хв. пити 3 р. / день по 50-100 мл.

Крім молока: нутриціолог розповіла, на які продукти налягати, щоб заповнити кальцій

Кіготь диявола - при будь-яких запаленнях.

Масло чорного кмину - при будь-яких захворюваннях приймати по 1 ч. л. після їжі 2 р. / день.

Імбир - артрити, хвороби, пов'язані зі слизом, по 1 ч.л. в їжу або в чай.

Хрін - засіб #1 при плевритах, бронхітах, пневмонії, гаймориті, коронавірусі та інших захворюваннях зі слизом.

Ісландський мох - допомагає при бронхіті, кишкових інфекціях, гастриті. Розмолоти в кавомолці і застосовувати по 1 / 2 ч. л. 2 р. в день.

Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.