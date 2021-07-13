Від ангіни, циститу та навіть коронавірусу: нутриціолог дала список натуральних антибіотиків
Сучасна медицина безапеляційно переконує нас, що при безлічі захворювань нам необхідні антибіотики.
Ангіна, гайморит, бронхіт, цистит, пневмонії та інші запалення доказова медицина "лікує", а правильніше сказати - "купірує" антибіотиками.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама - і поділилася своїм списком натуральних антибіотиків від застуд і жіночих хвороб.⠀
У чому небезпека антибіотиків
- Антибіотики можуть призвести до пошкодження печінки - гострого або хронічного.
- Антибіотики підвищують ризик розвитку захворювань імунної системи.
- Антибіотики руйнують мікробіом людини (а в кишечнику наш основний імунітет).
- Баланс зміщується в бік патогенної флори і переважно кандиди.
- Антибіотики викликають бактеріальну резистентність, бактерії пристосовуються до впливу антибіотика і створюють плівку, яка захищає їх від ліків.
У натуропатії є ефективні антибактеріальні засоби, які набагато м'якше хімії впливають на організм людини, але при цьому пригнічують патогенну дію бактерій.
Універсальні антибіотики, які допомагають при запаленнях (credit: pexels)
Універсальні антибіотики, які можна застосовувати при будь-якому запаленні - список:
Куркума - при будь-яких запальних процесах: пити золоте молоко, додавати в їжу або в теплу воду по 1 ч. л. / день.
Кора мурашиного дерева. У 1968 р доктор Прац р. в Аргентині успішно застосував кору в лікуванні лейкемії - є дослідження. Крім того, кора мурашиного дерева офіційно застосовується для лікування інфекційних захворювань в медичних установах Бразилії. 1-2 ст. л. на 300 мл води, кип'ятіть на повільному вогні 1-5 хв. пити 3 р. / день по 50-100 мл.
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Кіготь диявола - при будь-яких запаленнях.
Масло чорного кмину - при будь-яких захворюваннях приймати по 1 ч. л. після їжі 2 р. / день.
Імбир - артрити, хвороби, пов'язані зі слизом, по 1 ч.л. в їжу або в чай.
Хрін - засіб #1 при плевритах, бронхітах, пневмонії, гаймориті, коронавірусі та інших захворюваннях зі слизом.
Ісландський мох - допомагає при бронхіті, кишкових інфекціях, гастриті. Розмолоти в кавомолці і застосовувати по 1 / 2 ч. л. 2 р. в день.
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
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