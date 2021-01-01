ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Що потрібно зробити 1 січня, щоб покращити життя в 2021 році

Новость на русском → П'ятниця 01 січня 2021 09:13
Що потрібно зробити 1 січня, щоб покращити життя в 2021 році Слідуйте декільком порадам, щоб зробити своє життя кращим в 2021 році (фото: freepik.com)
Автор: Lite

З 1 січня 2021 року можна почати змінювати життя на краще, якщо вас щось не влаштовує або не вистачає мотивації.

Ми разом з експертами з психології та мотиваційними тренерами підготували для вас список справ, які можна зробити для того, щоб почати рік здоровим, продуктивним і більш щасливим. Деякі з них, до речі, можна поєднати з поїданням вчорашнього олів'є і переглядом новорічних фільмів.

Що робити 1 січня для поліпшення життя

1 січня, понеділок або інший перший день календарного місяця, у багатьох пов'язаний зі спробою стартувати і почати якісь справи, і часто ці починання завищені, як і очікування.

Якщо ми говоримо про плани на рік вперед, то 1 січня прекрасний день для того, щоб:

  • скласти плани на майбутній рік
  • сформувати цілі та завдання
  • розбити це все на маленькі підзадачі
  • почати виробляти нові звички

А ось для вироблення звичок, каже психолог і сексолог Оксана Глущенко, необхідні вольові зусилля. Як казали римляни: поспішайте повільно! Маленькими кроками, не поспішаючи, без перевантажень можна почати будь-яку велику справу. Головне - вірити в себе і робити.

"Як психолог, я б рекомендувала 1 січня безтурботно відпочивати, і після формування планів на рік - у моїх планах зайнятися байдикуванням, відпочинком у колі сім'ї, діалогами, походом до ялинки. Поділіться з близькими найдорожчим, що у вас є: теплом, любов'ю, турботою. І в першу чергу дайте це собі, зарядіться емоціями і позитивом", - радить експерт.

Що потрібно зробити 1 січня, щоб покращити життя в 2021 році

Як поліпшити життя в 2021 році (фото: freepik.com)

Як почати ранок 1 січня

Почніть ранок з посмішки та вдячності новому року, людям, які вас оточують. Зателефонуйте друзям, знайомим, відправте повідомлення в месенджерах і побажайте їм цілий рік жити в позитивному ритмі.

"Зарядіть їх своїми гормонами щастя і радості, серотоніном і ендорфіном", - говорить психолог.

Поради від експерта з комунікацій Олени Гончарової

1 січня дуже важливо поставити перед собою нові цілі, нехай цей список буде, він мотивує, дисциплінує. Коли на папері написані плани, то мозок автоматично включається на їх реалізацію і ми, самі того не помічаючи, поступово виконуємо задумане.

Прагматичний підхід до чарів - правильно складений список з трьох колонок:

  • що я можу зробити сам/сама
  • в чому (і в ідеалі хто) мені зможуть допомогти інші
  • що абсолютно не залежить ні від мене, ні від оточення.

Третій пункт дає можливість протягом року тримати фокус уваги на нових можливостях і знайомствах, які неодмінно з'являться по ходу подій.

Неодмінно варто встигнути придумати способи комунікації з тими, хто в минулому році був важливий і корисний, а ще продумати, як привітати тих, з ким хочеться налагодити/зберегти добрі взаємини.

"Здатність розширювати свій неткворкінг і обростати зв'язками, спілкуватися з людьми - навички, без яких жодне бажання не здійсниться", - радить Олена Гончарова.

Що потрібно зробити 1 січня, щоб покращити життя в 2021 році

Як поліпшити життя в 2021 році (фото: freepik.com)

А що по спорту?

Звичайно, було б непогано почати ранок 1 січня з зарядки. Крім того, півгодинна прогулянка по новорічним вулицями - також хороший спосіб повернути себе в тонус і позбутися відчуття втраченого даремно дня. Але якщо спорту хочеться більше?

Через COVID-19 сьогодні закриті спортзали, басейни, обмежений доступ до спортивних майданчиків в парках. Але є один цікавий варіант, який сподобається будь-кому - аматорський сквош! Цей спорт, до речі, повністю задовольняє карантинні вимоги: на корті один гравець чи, максимум, пара. У той же час, сквош - потужний антидепресант і засіб підтримувати фізичну форму - за одне годинне тренування можна втратити від 1000 калорій, а стрімка, швидкісна гра змушує рухатися всі м'язи тіла і дуже прискорює думки, стимулюючи концентрацію та здатність приймати рішення.

"Я б назвала сквош ще й грою стратегів, адже якщо хочеш перемогти - за короткий час доводиться вибудовувати цілі ігрові схеми", - говорить тренер Альона Огонесян.

Що ще зробити 1 січня

  • Киньте палити і зловживати алкоголем
  • Зателефонуйте своїм батькам або родичам
  • Зробіть яку-небудь добру справу. Хоча б маленьку
  • Приберіть в квартирі або будинку
  • Відвідайте друзів
  • Почніть стежити за своєю мовою
  • Сплануйте подорож (але не забувайте про карантин)
  • Подивіться хороший добрий фільм або почніть серіал
  • Почніть стежити за своїм харчуванням
  • Почніть планувати свої витрати
  • Обзаведіться новим хобі
  • Прочитайте кілька сторінок нової книги

Що потрібно зробити 1 січня, щоб покращити життя в 2021 році

Як поліпшити життя в 2021 році (фото: freepik.com)

Важливо!

1 січня - такий же день, як і будь-який інший день будь-якого іншого місяця, і не обов'язково намагатися почати щось робити саме з цього числа. Можна стартувати, наприклад, 2 січня, 3 і навіть 4 січня.

"Дозвольте собі відпочинок в перший день року і не намагайтеся прив'язатися до числа. Хочете почати - просто візьміть і почніть робити прямо зараз, не вибираючи день для старту", - радить Оксана Глущенко.

До речі, пропонуємо вам душевні привітання та милі листівки для всіх на Новий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя жизнь Новий рік
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Податкова змінила рахунки для сплати ЄСВ: що важливо знати
Олександр Білоусфінансовий редактор Податкова змінила рахунки для сплати ЄСВ: що важливо знати