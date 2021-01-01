Що потрібно зробити 1 січня, щоб покращити життя в 2021 році

Слідуйте декільком порадам, щоб зробити своє життя кращим в 2021 році (фото: freepik.com)

З 1 січня 2021 року можна почати змінювати життя на краще, якщо вас щось не влаштовує або не вистачає мотивації.

Ми разом з експертами з психології та мотиваційними тренерами підготували для вас список справ, які можна зробити для того, щоб почати рік здоровим, продуктивним і більш щасливим. Деякі з них, до речі, можна поєднати з поїданням вчорашнього олів'є і переглядом новорічних фільмів.

Що робити 1 січня для поліпшення життя

1 січня, понеділок або інший перший день календарного місяця, у багатьох пов'язаний зі спробою стартувати і почати якісь справи, і часто ці починання завищені, як і очікування.

Якщо ми говоримо про плани на рік вперед, то 1 січня прекрасний день для того, щоб:

скласти плани на майбутній рік

сформувати цілі та завдання

розбити це все на маленькі підзадачі

почати виробляти нові звички

А ось для вироблення звичок, каже психолог і сексолог Оксана Глущенко, необхідні вольові зусилля. Як казали римляни: поспішайте повільно! Маленькими кроками, не поспішаючи, без перевантажень можна почати будь-яку велику справу. Головне - вірити в себе і робити.

"Як психолог, я б рекомендувала 1 січня безтурботно відпочивати, і після формування планів на рік - у моїх планах зайнятися байдикуванням, відпочинком у колі сім'ї, діалогами, походом до ялинки. Поділіться з близькими найдорожчим, що у вас є: теплом, любов'ю, турботою. І в першу чергу дайте це собі, зарядіться емоціями і позитивом", - радить експерт.

Як поліпшити життя в 2021 році (фото: freepik.com)

Як почати ранок 1 січня

Почніть ранок з посмішки та вдячності новому року, людям, які вас оточують. Зателефонуйте друзям, знайомим, відправте повідомлення в месенджерах і побажайте їм цілий рік жити в позитивному ритмі.

"Зарядіть їх своїми гормонами щастя і радості, серотоніном і ендорфіном", - говорить психолог.

Поради від експерта з комунікацій Олени Гончарової

1 січня дуже важливо поставити перед собою нові цілі, нехай цей список буде, він мотивує, дисциплінує. Коли на папері написані плани, то мозок автоматично включається на їх реалізацію і ми, самі того не помічаючи, поступово виконуємо задумане.

Прагматичний підхід до чарів - правильно складений список з трьох колонок:

що я можу зробити сам/сама

в чому (і в ідеалі хто) мені зможуть допомогти інші

що абсолютно не залежить ні від мене, ні від оточення.

Третій пункт дає можливість протягом року тримати фокус уваги на нових можливостях і знайомствах, які неодмінно з'являться по ходу подій.

Неодмінно варто встигнути придумати способи комунікації з тими, хто в минулому році був важливий і корисний, а ще продумати, як привітати тих, з ким хочеться налагодити/зберегти добрі взаємини.

"Здатність розширювати свій неткворкінг і обростати зв'язками, спілкуватися з людьми - навички, без яких жодне бажання не здійсниться", - радить Олена Гончарова.

Як поліпшити життя в 2021 році (фото: freepik.com)

А що по спорту?

Звичайно, було б непогано почати ранок 1 січня з зарядки. Крім того, півгодинна прогулянка по новорічним вулицями - також хороший спосіб повернути себе в тонус і позбутися відчуття втраченого даремно дня. Але якщо спорту хочеться більше?

Через COVID-19 сьогодні закриті спортзали, басейни, обмежений доступ до спортивних майданчиків в парках. Але є один цікавий варіант, який сподобається будь-кому - аматорський сквош! Цей спорт, до речі, повністю задовольняє карантинні вимоги: на корті один гравець чи, максимум, пара. У той же час, сквош - потужний антидепресант і засіб підтримувати фізичну форму - за одне годинне тренування можна втратити від 1000 калорій, а стрімка, швидкісна гра змушує рухатися всі м'язи тіла і дуже прискорює думки, стимулюючи концентрацію та здатність приймати рішення.

"Я б назвала сквош ще й грою стратегів, адже якщо хочеш перемогти - за короткий час доводиться вибудовувати цілі ігрові схеми", - говорить тренер Альона Огонесян.

Що ще зробити 1 січня

Киньте палити і зловживати алкоголем

Зателефонуйте своїм батькам або родичам

Зробіть яку-небудь добру справу. Хоча б маленьку

Приберіть в квартирі або будинку

Відвідайте друзів

Почніть стежити за своєю мовою

Сплануйте подорож (але не забувайте про карантин)

Подивіться хороший добрий фільм або почніть серіал

Почніть стежити за своїм харчуванням

Почніть планувати свої витрати

Обзаведіться новим хобі

Прочитайте кілька сторінок нової книги

Як поліпшити життя в 2021 році (фото: freepik.com)

Важливо!

1 січня - такий же день, як і будь-який інший день будь-якого іншого місяця, і не обов'язково намагатися почати щось робити саме з цього числа. Можна стартувати, наприклад, 2 січня, 3 і навіть 4 січня.

"Дозвольте собі відпочинок в перший день року і не намагайтеся прив'язатися до числа. Хочете почати - просто візьміть і почніть робити прямо зараз, не вибираючи день для старту", - радить Оксана Глущенко.

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