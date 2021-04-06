Олег Винник зробив зізнання про особисте: "не можу розбивати серця"

Ще не так давно про виконавця на батьківщині ніхто не знав, на відміну від Європи. Адже Олег у 22 роки вирушив підкорювати закордон, ставши в 1999-му солістом всесвітньо відомих мюзиклом "Нотр-Дам-де-Парі" ,"Титанік" і "Знедолені".

У 2011-му співак презентував в Україні дебютний альбом "Ангел", майже відразу почавши збирати повні зали. Зараз у нього багатомільйонна армія прихильниць, і він не соромиться приймати від них подарунки.

Цікаво, що з амплуа серцеїда Винник категорично не згоден.

"Винник не може розбивати серця, Олег Винник навпаки намагається їх склеювати", - розповідає артист.

Олег каже, що не хоче підтримувати себе піаром, показуючи "брудну білизну", як деякі зірки.

"Все-таки піду сам. Хтось там підтримує себе піаром, показує свою "брудну білизну", своїх дітей по всьому світу, або своїх дружин. Мені здається, все це неважливо. Як тільки в тебе не буде того матеріалу, як тільки в тебе не буде любові, не буде іскри в очах, щастя, того запалу - все - нічого не допоможе", - зізнається зірка.



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