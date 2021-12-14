Ольга Харлан розкрила особливості новорічних свят в Італії: "немає таких великих застіль"

Знаменита спортсменка зізналася, що відмінності в проведенні новорічних свят в Україні та цій країні ЄС - суттєві. Якщо у нас в останній день року урочистості тільки починаються, то там вже все закінчується, адже католицьке Різдво відзначають 25 грудня.

Але Харлан, яка 2020-й і 2021-й роки зустрічала з коханим в Італії, святкувала з ним Різдво і за юліанським, і григоріанським календарях.

"На минулий Новий рік я приготувала олів'є, мій молодий чоловік любить цей салат, купила червону ікру. Але у них не їдять так багато, як у нас, немає таких великих застіль", - розповіла українська чемпіонка.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле зустрічають новорічні свята разом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Харлан також зізналася, що в перший раз таке новорічне свято в Італії в колі друзів Самеле їй здалося "трошки незрозумілим": там майже не було їжі, майже не веселилися.

"У нас все тільки починається 31 грудня і триває по 13 січня, а у них Новим роком свята закінчуються. Тому 2021-ий ми зустрічали за моїм сценарієм", - зі сміхом додала спортсменка.

Українська та італійська фехтувальники Ольга Харлан і Луїджі Самеле підтримують один одного (фото: instagram.com/olgakharlan)

Також, підбиваючи підсумки 2021-го року, що минає, Харлан зізналася - для неї він став не простим, як і минулий, 2020-й.

"Важкий що 2020, що 2021 рік. Тому що в 2020-му повинні були бути Олімпійські ігри, які перенесли. Потім вони все-таки відбулися, але для мене пройшли невдало", - сказала фехтувальниця.

Нинішні новорічні свята Ольга теж проведе з коханим, при цьому не виключені подорожі.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле в першій романтичній зйомці разом (фото :elle.ua)

"Цей Новий Рік буду святкувати зі своєю другою половинкою, може, поїдемо кудись", - поділилася планами олімпійська чемпіонка.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле в Києві (фото: instagram.com/olgakharlan)

До речі, Ольга Харлан серед інших знаменитих людей країни взяла участь шоу "Новорічна Маска на каналі" Україна", і долучилася до когорти нових зимових героїв. Так, спортсменка допомагатиме відгадувати зірок під масками, і вітати українців з Новим роком.