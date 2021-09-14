Ольга Сумська показала архівне фото, на якому вона в 20-річному віці позує в купальнику

Ольга Сумська поділилася зі своїми передплатниками рідкісною фотографією, на якій вона позує в купальнику у віці 20 років.

На фото Сумська позує перед камерою в купальнику на тлі річки. Її довге волосся зібране в косу.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про неадеквата, який її переслідував. Чоловік навіть писав її доньці і чатував біля будинку. Він запрошував актрису в гості і зізнавався в симпатії.

Сумська каже, що чоловік був ввічливим, проте вона запідозрила небезпеку, коли він почав писати не тільки їй, а й молодшій доньці.

Одного разу біля під'їзду вона побачила чоловіка, який підійшов до неї і представився. Тоді вона зрозуміла, що це наполегливий фанат, після чого їй стало дуже страшно.

Актриса не розповіла, чим закінчилася історія з переслідуванням, але заявила, як важливо берегти себе і своїх дітей від дивних і нав'язливих фанатів в соціальних мережах.

Ми також писали про те, що 55-річна Сумська поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Тепер їй потрібно переглянути свій раціон і відмовитися від багато чого, оскільки з'ясувалося, що її організм не сприймає каву, чай, яйця, і глютен.