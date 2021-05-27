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Оля Полякова зізналася, чому раніше не говорила про домагання Меладзе

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Четвер 27 травня 2021 09:44
Оля Полякова зізналася, чому раніше не говорила про домагання Меладзе Фото: Оля Полякова розповіла про домагання Меладзе (facebook. com. polyakovamusic)
Автор: Людмила Жукова

Оля Полякова раніше звинуватила відомого продюсера Костянтина Меладзе в сексуальних домаганнях, а зараз вона зізналася, чому довгий час мовчала. Справа в тому, що ще в школі до неї приставли вчитель фізкультури.

Про це вона розповіла під час спілкування в прямому ефірі з психологом і гендерним експертом Наталією Пашко і опублікувала запис в Instagram.

Полякова зазначила, що ситуації з домаганнями трапляються в житті кожної жінки.

"Помацав учитель фізкультури. І думаєш: "він помацав або це мені здалося? Напевно, здалося". Потім на наступному уроці він знову підсаджує тебе вгору, за жопку бере і якось пальчиком лізе тобі кудись. І ти знову думаєш:" Ні, не може цього бути, ну не може ж такого бути, це ж дорослий", – розповіла артистка.

Співачка зізналася, що після того, що сталося вона попросила у матері, яка працювала лікарем, зробити їй довідку про звільнення від уроків фізкультури.

"І я просто рік не ходила на фізкультуру. І нікому не сказала про це, навіть мамі", – резюмувала Полякова.

Про домагання Меладзе Полякова мовчала 15 років. Вперше вона розповіла про це в інтерв'ю Дмитру Гордону. Тоді цей епізод ніхто не помітив, про харрасмент ніхто не написав. Співачка вважає, що і зараз її не слухають і не підтримують навіть ті, хто теж був у подібній ситуації.

Нагадаємо, що першою про домагання Меладзе заговорила Ані Лорак. А Оля Полякова її одразу після зізнання підтримала.

Як ми раніше писали, українські зірки відреагували на скандал з Меладзе і домаганнями.

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