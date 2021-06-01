Оля Цибульська розповіла про сина, чоловіка і зради: "як білуга ревіла"

На питання журналістки, чому вона не показує свого чоловіка, Оля відповіла, що не хоче виставляти на показ своє особисте життя. Тим більше, що публічні люди, які це роблять в результаті розлучаються.

"Я дуже ціную ту людину, яка поруч зі мною. Я плакала, коли розлучилася Слава Камінська з Едгаром. Як білуга ревіла, тому що у них дуже чудова сім'я, і ​​я знаю, що вони дійсно насправді дуже любили один одного", - заявила Цибульська.

Крім того, співачка розповіла про своє ставлення до зрад. За її словами, все залежить від жінки, як вона може це пережити.

"Я знаю, що я б не пережила. Я б не могла пробачити, і удати через якийсь період, що нічого не було. Я говорила своєму, що підсипала б точно щось в борщ або б задушила вночі", - зазначила співачка.

Оля зізналася, що після весілля відверто поговорила з чоловіком про те, що вона буде з ним до тих пір, поки любить. А якщо почуття пройдуть, то вони можуть розлучитися. Від свого чоловіка вона теж хоче чесності у відносинах, щоб він сказав, якщо його почуття пройдуть.

Оля Цибульська розповіла про сім'ю і зради (відео: YouTube)