Для омолодження і імунітету: як провести розвантажувальний день - прості поради від дієтолога
Багато людей не їдять тваринний білок, а деякі хочуть провести кілька днів зі зменшеною кількістю тваринного білка в раціоні. Є спосіб зробити це коректно і максимально комфортно для тіла.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.⠀
Надя поділилася основними принципами такого підходу.
Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Як провести розвантажувальний день
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Тримайте білок мінімум на 0.8 гр на 1 кг ваги тіла і прагніть більше. Якщо сильно не вистачає білка, то можете включити більше бобових (якщо переносите), насіння, горіхів або додатково рослинний протеїн в порошку (рисовий, гороховий, конопляний).
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У звичайні дні вживайте білок з розрахунку 1-1,2 гр на 1 кг ваги (пам'ятаємо, що 100 гр курки не дорівнює 100 гр білка, а приблизно 20 гр білка).
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Якщо ви залишаєте тваринний білок, то він повинен бути 1 раз в день і бажано у вигляді дикої риби або перепелиних яєць (найкращої можливої якості).
- Постарайтеся використовувати добре приготовані бобові (ви можете пророщений маш обдати окропом або відварити) як джерело легко засвоюваного рослинного білка.
- Пам'ятайте, що за 2-3 дні серйозного дефіциту білка ви не отримаєте, але можна зменшити активацію mtor і за рахунок цього отримати позитивні ефекти на процеси омолодження, імунітету і дозволити організму глибше увійти в стадію детокса.
- При цьому пам'ятайте, що якісний білок все одно потрібен просто в меншій кількості.
- Зменшіть кількість круп і високоглікемічних фруктів для контролю рівня цукру в крові. Їжте ягоди і бобові", - порадила Андрєєва.
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