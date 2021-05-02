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Для омолодження і імунітету: як провести розвантажувальний день - прості поради від дієтолога

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 18:03
Для омолодження і імунітету: як провести розвантажувальний день - прості поради від дієтолога Як розвантажитися (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато людей не їдять тваринний білок, а деякі хочуть провести кілька днів зі зменшеною кількістю тваринного білка в раціоні. Є спосіб зробити це коректно і максимально комфортно для тіла.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.⠀

Надя поділилася основними принципами такого підходу.

Для омолодження і імунітету: як провести розвантажувальний день - прості поради від дієтолога

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Як провести розвантажувальний день

  • Тримайте білок мінімум на 0.8 гр на 1 кг ваги тіла і прагніть більше. Якщо сильно не вистачає білка, то можете включити більше бобових (якщо переносите), насіння, горіхів або додатково рослинний протеїн в порошку (рисовий, гороховий, конопляний).

  • У звичайні дні вживайте білок з розрахунку 1-1,2 гр на 1 кг ваги (пам'ятаємо, що 100 гр курки не дорівнює 100 гр білка, а приблизно 20 гр білка).

  • Якщо ви залишаєте тваринний білок, то він повинен бути 1 раз в день і бажано у вигляді дикої риби або перепелиних яєць (найкращої можливої якості).

  • Постарайтеся використовувати добре приготовані бобові (ви можете пророщений маш обдати окропом або відварити) як джерело легко засвоюваного рослинного білка.
  • Пам'ятайте, що за 2-3 дні серйозного дефіциту білка ви не отримаєте, але можна зменшити активацію mtor і за рахунок цього отримати позитивні ефекти на процеси омолодження, імунітету і дозволити організму глибше увійти в стадію детокса.
  • При цьому пам'ятайте, що якісний білок все одно потрібен просто в меншій кількості.
  • Зменшіть кількість круп і високоглікемічних фруктів для контролю рівня цукру в крові. Їжте ягоди і бобові", - порадила Андрєєва.

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