Для омоложения и иммунитета: как провести разгрузочный день - простые советы от диетолога
Многие люди не едят животный белок, а некоторые хотят провести несколько дней с уменьшенным количеством животного белка в рационе. Есть способ сделать это корректно и максимально комфортно для тела.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.⠀
Надя поделилась основными принципами такого подхода.
Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Как провести разгрузочный день
-
Держите белок минимум на 0.8 гр на 1 кг веса тела и стремитесь больше. Если сильно не хватает белка, то можете включить больше бобовых (если переносите), семечек, орехов или дополнительно растительный протеин в порошке (рисовый, гороховый, конопляный).
-
В обычные дни употребляйте белок из расчета 1-1,2 гр на 1 кг веса (помним, что 100 гр курицы не равно 100 гр белка, а примерно 20 гр белка).
-
Если вы оставляете животный белок, то он должен быть 1 раз в день и желательно в виде дикой рыбы или перепелиных яиц (наилучшего возможного качества).
- Постарайтесь использовать хорошо приготовленные бобовые (вы можете пророщенный маш обдать кипятком или отварить) как источник легко усвояемого растительного белка.
- Помните, что за 2-3 дня серьезного дефицита белка вы не получите, но можно уменьшить активацию mtor и за счет этого получить положительные эффекты на процессы омоложения, иммунитета и позволить организму глубже войти в стадию детокса.
- При этом помните, что качественный белок все равно нужен просто в меньшем количестве.
- Уменьшите количество круп и высокогликемических фруктов для контроля уровня сахара в крови. Ешьте ягоды и бобовые", - посоветовала Андреева.
Читайте также: нутрициолог рассказала, можно ли похудеть на соках. Лишние кило вернутся?