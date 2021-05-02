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Для омоложения и иммунитета: как провести разгрузочный день - простые советы от диетолога

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 18:03
Для омоложения и иммунитета: как провести разгрузочный день - простые советы от диетолога Как разгрузиться (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие люди не едят животный белок, а некоторые хотят провести несколько дней с уменьшенным количеством животного белка в рационе. Есть способ сделать это корректно и максимально комфортно для тела.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.⠀

Надя поделилась основными принципами такого подхода.

Для омоложения и иммунитета: как провести разгрузочный день - простые советы от диетолога

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Как провести разгрузочный день

  • Держите белок минимум на 0.8 гр на 1 кг веса тела и стремитесь больше. Если сильно не хватает белка, то можете включить больше бобовых (если переносите), семечек, орехов или дополнительно растительный протеин в порошке (рисовый, гороховый, конопляный).

  • В обычные дни употребляйте белок из расчета 1-1,2 гр на 1 кг веса (помним, что 100 гр курицы не равно 100 гр белка, а примерно 20 гр белка).

  • Если вы оставляете животный белок, то он должен быть 1 раз в день и желательно в виде дикой рыбы или перепелиных яиц (наилучшего возможного качества).

  • Постарайтесь использовать хорошо приготовленные бобовые (вы можете пророщенный маш обдать кипятком или отварить) как источник легко усвояемого растительного белка.
  • Помните, что за 2-3 дня серьезного дефицита белка вы не получите, но можно уменьшить активацию mtor и за счет этого получить положительные эффекты на процессы омоложения, иммунитета и позволить организму глубже войти в стадию детокса.
  • При этом помните, что качественный белок все равно нужен просто в меньшем количестве.
  • Уменьшите количество круп и высокогликемических фруктов для контроля уровня сахара в крови. Ешьте ягоды и бобовые", - посоветовала Андреева.

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