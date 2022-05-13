RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ONUKA чуттєво привітала синочка з днем народження і показала милі фото

Ната Жижченко з сином (фото: instagram.com/onukaofficial)
Автор: Дмитрий Войналович

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко, яка зараз перебуває з родиною у Київській області, привітала свого маленького сина Сашка з його другим днем народження.

У цей особливий день співачка поділилася з підписниками у Instagram милими і чуттєвими фото.

На світлинах присутні сама Ната, її син, а також Євген Філатов - люблячий чоловік і батько.

"Народився в розквіт пандемії, перший рік зустрів в новій реальності ковідного світу, другий рік проводжає війна. Цікаво, що ще приготувало тобі життя? Та наодинці з собою, розмірковуючи над подіями минулого у контексті сьогодення, на межі часів створюється майбутнє. А де ж ми розпочинаємось? Там, де ми завершуємо свій шлях. З твоїм днем", - підписала фотографії Жижченко.

Син Нати Жижченко святкує другий день народження (фото: instagram.com/onukaofficial)

Додамо, що влітку ONUKA вирушить у тур американськими містами, який буде "ще однією краплею в океані допомоги, якої потребує Україна та український народ".

"Надалі привертаємо увагу до війни в Україні та збираємо кошти на підтримку гуманітарних та культурних програм у країні", - написала Ната.

Концерти відбудуться у Маямі, Чикаго, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі і Сіетлі.

Зауважимо, що Жижченко і її рідні не поїхали за кордон. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка написала у Instagram: "Ми вдома. Під обстрілами. Я не втікатиму! Руками розірву, скільки стане сил!"

Раніше ми писали, що 14-річний українець зібрав майже мільйон доларів на допомогу ЗСУ.

Нещодавно лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу.

Читайте LITE в Google News
Onuka