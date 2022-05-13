ONUKA чуттєво привітала синочка з днем народження і показала милі фото

На світлинах присутні сама Ната, її син, а також Євген Філатов - люблячий чоловік і батько.

"Народився в розквіт пандемії, перший рік зустрів в новій реальності ковідного світу, другий рік проводжає війна. Цікаво, що ще приготувало тобі життя? Та наодинці з собою, розмірковуючи над подіями минулого у контексті сьогодення, на межі часів створюється майбутнє. А де ж ми розпочинаємось? Там, де ми завершуємо свій шлях. З твоїм днем", - підписала фотографії Жижченко.

Син Нати Жижченко святкує другий день народження (фото: instagram.com/onukaofficial)

Додамо, що влітку ONUKA вирушить у тур американськими містами, який буде "ще однією краплею в океані допомоги, якої потребує Україна та український народ".

"Надалі привертаємо увагу до війни в Україні та збираємо кошти на підтримку гуманітарних та культурних програм у країні", - написала Ната.

Концерти відбудуться у Маямі, Чикаго, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі і Сіетлі.

Зауважимо, що Жижченко і її рідні не поїхали за кордон. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка написала у Instagram: "Ми вдома. Під обстрілами. Я не втікатиму! Руками розірву, скільки стане сил!"