Небезпечно для здоров'я: лікар розповіла невідому правду про фруктозу

Міф про те, що фруктоза - корисний цукрозамінник заснований на тому, що вона не так швидко підвищує цукор в крові, як глюкоза. З цього і зробили висновок про її безпеку для хворих на цукровий діабет.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Ви і самі бачите, що в магазинах на полицях для діабетиків представлений широкий асортимент продуктів з фруктозою - печиво, шоколад, жувальна гумка та ін.

Правда про фруктозу

Те, що фруктоза корисна альтернатива глюкози - велика помилка, небезпечна для здоров'я.

Її безконтрольне вживання призводить до порушення вуглеводного обміну, цукрового діабету, ожиріння.

Навіть тим, хто не страждає діабетом, багато фруктози не можна. Її надлишок підтримує СІБР, підвищене газоутворення.

Пацієнти і не підозрюють, що вона часто підвищує рівень сечової кислоти. Приймають антиподагричні препарати і дотримуються дієти, але показники в аналізах ростуть. І тільки після мінімізації фруктози в раціоні бачать помітне зниження.

Що з'їсти, щоб схуднути: нутриціолог назвала один-єдиний продукт

Фруктоза в 2 рази солодша за цукор, але всмоктується повільно. Людина не відчуває насичення - і ризик переїдання зростає. Звідси і зайва вага.

Підвищує навантаження на печінку. Ніякі інші клітини не здатні засвоїти фруктозу - і вона вся розщеплюється в печінці без участі інсуліну, з утворенням тригліцеридів і глікогену.

Надлишок тригліцеридів призводить до запалення і розвитку інсулінорезистентності.

Якщо глікогену в печінці досить, то печінка синтезує з фруктози жир.⠀

Дефіцит вітаміну Д і недостатня фізична активність ускладнюють дію фруктози на організм.

Деякі фрукти разом з фруктозою містять і чималу кількість глюкози (фото: pexels.com)

Патологічні стани, при яких потрібно контролювати вживання фруктози і не перевищувати дози 20-30 гр в день:

інсулінорезистентність,

жировий гепатоз,

атеросклероз та інші хронічні захворювання серцево-судинної системи.⠀

Деякі фрукти разом з фруктозою містять і чималу кількість глюкози. Це виноград, папайя, манго. До них треба бути особливо уважним пацієнтам з цукровим діабетом.⠀