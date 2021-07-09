Опасно для здоровья: врач рассказала неизвестную правду о фруктозе
Миф о том, что фруктоза - полезный сахарозаменитель основан на том, что она не так быстро повышает сахар в крови, как глюкоза. Из этого и сделали вывод о ее безопасности для больных сахарным диабетом.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Вы и сами видите, что в магазинах на полках для диабетиков представлен широкий ассортимент продуктов с фруктозой - печенье, шоколад, жевательная резинка и др.
Правда о фруктозе
- То, что фруктоза полезная альтернатива глюкозе - большое заблуждение, опасное для здоровья.
- Ее бесконтрольное употребление приводит к нарушению углеводного обмена, сахарному диабету, ожирению.
- Даже тем, кто не страдает диабетом, много фруктозы вредно. Ее избыток поддерживает СИБР, повышенное газообразование.
- Пациенты и не подозревают, что она часто повышает уровень мочевой кислоты. Принимают антиподагрические препараты и соблюдают диету, но показатели в анализах растут. И только после минимизации фруктозы в рационе видят заметное снижение.
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Фруктоза в 2 раза слаще сахара, но всасывается медленно. Человек не ощущает насыщения - и риск переедания возрастает. Отсюда и лишний вес.
- Повышает нагрузку на печень. Никакие другие клетки не способны усвоить фруктозу - и она вся расщепляется в печени без участия инсулина, с образованием триглицеридов и гликогена.
- Переизбыток триглицеридов приводит к воспалению и развитию инсулинорезистентности.
- Если гликогена в печени достаточно, то печень синтезирует из фруктозы жир.⠀
- Дефицит витамина Д и недостаточная физическая активность осложняют действие фруктозы на организм.
Некоторые фрукты вместе с фруктозой содержат и немалое количество глюкозы (фото: pexels.com)
Патологические состояния, при которых нужно контролировать употребление фруктозы и не превышать дозы 20-30 гр в день:
- инсулинорезистентность,
- жировой гепатоз,
- атеросклероз и другие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.⠀
Некоторые фрукты вместе с фруктозой содержат и немалое количество глюкозы. Это виноград, папайя, манго. К ним надо быть особенно внимательным пациентам с сахарным диабетом.⠀
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