Оскар 2021: стали відомі імена зіркових ведучих кінопремії

Церемонія вручення статуеток премії Оскар 2021 пройде в ніч з 25 на 26 квітня. Стало відомо, що в цьому році третій рік поспіль в Оскара, не буде традиційного ведучого або ведучих. Замість цього, за словами продюсерів церемонії, буде складено "колектив" ведучих.

Про це повідомляє Hollywood Reporter .

Серед тих, хто планує взяти участь у церемонії, торішні володарі Оскарів: Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер, Бред Пітт і Лора Дерн, а також південнокорейський кінорежисер і сценарист Бон Джун-Хо, який отримав нагороду за найкращий оригінальний сценарій (фільм "Паразити").

Також в церемонії будуть брати участь і інші знамениті актори, серед яких Анджела Бассет, Холлі Беррі, Дон Чидл, Брайан Кренстон, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Марлі Мэтлін, Рита Морено, Різ Уізерспун і Зендая.

Очікується, що найближчими днями будуть оголошені і інші ведучі.