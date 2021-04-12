Оскар 2021: стали известны имена звездных ведущих кинопремии

Церемония вручения статуэток премии Оскар 2021 пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. Стало известно, что в этом году третий год подряд у Оскара, не будет традиционного ведущего или ведущих. Вместо этого, по словам продюсеров церемонии, будет составлен "коллектив" ведущих.

Среди тех, кто планирует принять участие в церемонии, будут прошлогодние обладатели Оскаров: Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Лаура Дерн, а также южнокорейский кинорежиссер и сценарист Бон Джун Хо, который получил награду за лучший оригинальный сценарий (фильм "Паразиты").

Также в церемонии будут принимать участие и другие знаменитые актеры, среди которых Анджела Бассет, Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Марли Мэтлин, Рита Морено, Риз Уизерспун и Зендая.

Ожидается, что в ближайшие дни будут объявлены и другие ведущие.