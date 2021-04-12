Оскар 2021: стали известны имена звездных ведущих кинопремии
Церемония вручения статуэток премии Оскар 2021 пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. Стало известно, что в этом году третий год подряд у Оскара, не будет традиционного ведущего или ведущих. Вместо этого, по словам продюсеров церемонии, будет составлен "коллектив" ведущих.
Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Среди тех, кто планирует принять участие в церемонии, будут прошлогодние обладатели Оскаров: Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Лаура Дерн, а также южнокорейский кинорежиссер и сценарист Бон Джун Хо, который получил награду за лучший оригинальный сценарий (фильм "Паразиты").
Также в церемонии будут принимать участие и другие знаменитые актеры, среди которых Анджела Бассет, Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Марли Мэтлин, Рита Морено, Риз Уизерспун и Зендая.
Ожидается, что в ближайшие дни будут объявлены и другие ведущие.
Напомним, кинокритики и эксперты прогнозируют, что в этом году Оскар за лучшую мужскую роль получит американский актер Чедвик Боузман, который умер в прошлом году от онкологического заболевания.
Мы также писали о том, что стало известно, как унижают победителей Оскара. Ведь им отводится на речь определенное время. Это случилось после того, как в 1943 году британская актриса Грир Гарсон вышла на сцену и говорила семь минут.