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Оскар 2021: стали известны имена звездных ведущих кинопремии

Новина українською → США, Понедельник 12 апреля 2021 23:24
Оскар 2021: стали известны имена звездных ведущих кинопремии Стали известны ведущие Оскара 2021 (фото: freepic.com)
Автор: Роман Мирончук

Церемония вручения статуэток премии Оскар 2021 пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. Стало известно, что в этом году третий год подряд у Оскара, не будет традиционного ведущего или ведущих. Вместо этого, по словам продюсеров церемонии, будет составлен "коллектив" ведущих.

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Среди тех, кто планирует принять участие в церемонии, будут прошлогодние обладатели Оскаров: Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Лаура Дерн, а также южнокорейский кинорежиссер и сценарист Бон Джун Хо, который получил награду за лучший оригинальный сценарий (фильм "Паразиты").

Также в церемонии будут принимать участие и другие знаменитые актеры, среди которых Анджела Бассет, Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Марли Мэтлин, Рита Морено, Риз Уизерспун и Зендая.

Ожидается, что в ближайшие дни будут объявлены и другие ведущие.

Напомним, кинокритики и эксперты прогнозируют, что в этом году Оскар за лучшую мужскую роль получит американский актер Чедвик Боузман, который умер в прошлом году от онкологического заболевания.

Мы также писали о том, что стало известно, как унижают победителей Оскара. Ведь им отводится на речь определенное время. Это случилось после того, как в 1943 году британская актриса Грир Гарсон вышла на сцену и говорила семь минут.

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