Оскар 2021: стали відомі імена зіркових ведучих кінопремії

Церемонія вручення статуеток премії Оскар 2021 пройде в ніч з 25 на 26 квітня. Стало відомо, що в цьому році третій рік поспіль в Оскара, не буде традиційного ведучого або ведучих. Замість цього, за словами продюсерів церемонії, буде складено "колектив" ведучих.
Про це повідомляє Hollywood Reporter.
Серед тих, хто планує взяти участь у церемонії, торішні володарі Оскарів: Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер, Бред Пітт і Лора Дерн, а також південнокорейський кінорежисер і сценарист Бон Джун-Хо, який отримав нагороду за найкращий оригінальний сценарій (фільм "Паразити").
Також в церемонії будуть брати участь і інші знамениті актори, серед яких Анджела Бассет, Холлі Беррі, Дон Чидл, Брайан Кренстон, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Марлі Мэтлін, Рита Морено, Різ Уізерспун і Зендая.
Очікується, що найближчими днями будуть оголошені і інші ведучі.
Нагадаємо, кінокритики і експерти прогнозують, що в цьому році Оскар за кращу чоловічу роль отримає американський актор Чедвік Боузман, який помер торік від онкологічного захворювання.
Ми також писали про те, що стало відомо, як принижують переможців Оскара. Адже їм відводиться на річ певний час. Це сталося після того, як у 1943 році британська актриса Грір Гарсон вийшла на сцену і говорила сім хвилин.