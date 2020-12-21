Особливі вказівки для дівчат: що обов'язково потрібно зробити 21 грудня

21 грудня в народі і православній церкві вшановують пам'ять Анфіси Римської. За повір'ям, у цей день всім дівчатам треба займатися рукоділлям: прясти, ткати, шити, вишивати. Рекомендується це робити на самоті. Що можна і що заведено робити в цей день, а також які існують прикмети і заборони на 21 грудня – читайте нижче.

Анфіса Римська вшановується православною церквою як мучениця. Свята жила в Римі, її хрестив святитель Амвросій Медіоланський. Анфіса відмовилася від пропозиції дружини римського градоначальника прийняти аріанство (єресь, догмати якої, на відміну від канонічного християнства, стверджують нерівність у Святій Тройці Бога-Отця, Бога-Сина і Святого Духа) і була спалена.

Традиції дня

Вважалося, що цей день дівчата повинні присвятити роботі руками. Саме в цей день починалася підготовка до весілля, яке святкували в наступному році. Дівчата починали прясти і вишивати, зображуючи поширені символи-ромби, які символізували родючість. Наші предки вірили, що такий орнамент здатний принести в будинок щастя.

В цей день потрібно молитися Анфісі Римській, яка допомагає знайти в собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, захистити будинок від пожеж та інших стихійних лих.

Анфіса Римська (зображення: rublev.com)

Також у цей день прийнято було вдягати шовкову нитку на зап'ясті. Вважалося, що вона допоможе захиститися від негативу.

Якщо почати займатися новою справою в цей день – то вона буде успішною.

Що не можна робити 21 грудня

Постарайтеся ні з ким не сваритися і не входити в конфлікти, адже в цей день вашому недругові вас легше всього наврочити. Не можна згадувати минуле, плакати й сумувати.

Народні прикмети на 21 грудня

– Якщо 21 грудня птиці під дахом ховаються – чекайте завірюху.

– Синиці з самого ранку цвірінькають – прикмета до того, що вночі вдарить мороз.

– Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.

– Снігопад віщує дощове літо.

– Почалася заметіль – влітку буде багато опадів.

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