Не відмовляйтеся від молока: дієтолог розвінчала популярний міф

Про користь молока і молочних продуктів нам твердять з дитинства. Адже вони багаті на амінокислоти, жири, кальцій і фосфор. Але зараз з'являється все більше інформації про непереносимість лактози у дорослих людей, тобто нездатність організму засвоювати молоко.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram розвіяла популярний міф про те, кому можна пити молоко, і в якій кількості. Зі слів фахівця, не переносить лактозу насправді лише 15% українців. Решта може не боятися куштувати молочні продукти, але не зловживати ними.

"Відкрию вам таємницю: будь-яка корисна їжа у великих кількостях стає шкідливою. Недарма кажуть: "Що занадто, то не здраво!", - написала Світлана Фус.

Дієтолог пояснює, що через надмірне споживання молочних продуктів в організмі виникає надлишок кальцію, який може негативно впливати на щитовидну залозу, призводити до дефіциту заліза і цинку, що загрожує кисневим голодуванням і утворенням целюліту.⁣⁣

Крім того, якщо часто і у великій кількості їсти сирки і йогурти, непомітно на ваших вагах можуть з'явитися зайві кілограми.

"У великих кількостях молоко може нашкодити і маленьким, і дорослим - є думка, що через нього в організмі розвиваються дріжджові бактерії і утворюється слиз, яка призводить до різних хвороб: алергії, нежитю, астми, анемії", - зазначила дієтолог Світлана Фус.

Разом із тим медик посилається на нещодавні дослідження, які підтвердили, що кальцій знижує ризик переїдання і сприяє схудненню. Тому, підсумовуючи Фус, все ж не радить відмовлятися від молочних продуктів, якщо до цього немає медичних показань.

Але рекомендує вона дотримуватися щоденної норми вживання молочних продуктів. Так, для молока /кефіру /йогурту - це 1 склянка, для сиру - до 50 грамів, м'якого сиру - до 150 грамів.⁣⁣ ⠀

"Насправді можете їсти і пити їх хоч щодня, головне - не виходити за межі", - резюмувала Фус.

Нагадаємо, дієтолог назвала найбільш корисне для людського організму молоко, а яке краще взагалі не вживати.

Також ми раніше писали про плюси і мінуси рослинного молока.