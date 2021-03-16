Не відпускали навіть на каву з мамою: з Меган Маркл жорстоко поводилися при дворі

Меган Маркл, яка розповіла про тяготи життя в королівській родині, і справді страждала в Британії. ЗМІ пишуть, що герцогиня опинилася в "золотій клітці". Коли її мама Дорія Регланд приїхала погостювати після народження сина Арчі у травні 2019-го, Меган не випускали навіть на каву з рідною людиною.

Про це розповів Омід Скобі, співавтор біографічної книги про Меган і Гаррі "У пошуках свободи", пише The Mirror.

Після народження первістка Меган і Гаррі оселилися в котеджі Фрогмор-хаус, що на території Віндзорського замку. З того часу герцогиня Сассекська фактично стала заручницею чотирьох стін.

Дівчині заборонили виходити з дому старші члени королівської сім'ї і придворні радники, оскільки "тепер її зображення всюди".

Мама Меган Дорія Регленд приїхала допомогти Меган перший час з малюком, але дуже швидко покинула Британію, сказавши дочці на прощання "Ти застрягла тут".

Тим часом французький сатиричний журнал Charlie Hebdo розмістив на обкладинці карикатуру, яка стала відлунням недавнього інтерв'ю Меган Опрі Уїнфрі.

На ньому намальована королева Єлизавета II, яка зі злісним видом давить коліном на шию Меган Маркл, а підпис говорить: "Чому Меган покинула Букінгемський палац?" - "Тому що я не могла дихати!".

Карикатура на Меган Маркл і Єлизавету II (скрін)

Ця картинка стала явною алюзією на смерть темношкірого афроамериканця Джорджа Флойда, що помер від задухи, коли білий поліцейський придавив його шию коліном.