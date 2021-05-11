Опіки і бактерії: косметолог розповіла, в чому небезпека натуральної косметики без хімії

Натуральна косметика - без ароматизаторів, барвників, консервантів, мінеральних масел. Тільки рослинні компоненти з полів, тільки хардкор. Здавалося б, круто: ніякої тобі "хімії", все з гілок, та полів. Маж - не хочу. Але не все так просто.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.

"Реклама активно нав'язує:" Все, що від природи - краще" і ми звикли цьому вірити. Але я розповім чесно і без прикрас, а вибір за вами", - написала Яна.

Немає жодного достовірного дослідження, що доводить перевагу органічної косметики перед синтетичною.

Є дослідження про властивість масел окислюватися на сонці, провокуючи появу вільних радикалів і, при нанесенні в чистому вигляді, розріджувати компоненти захисного бар'єру шкіри.

Ефірні масла - найсильніші алергени, а при неправильному їх застосуванні можна отримати опік. Деякі можуть збільшувати чутливість до УФ-променів.

Хімічна формула органічних компонентів часто набагато складніше синтетичних. Тому шкіра може реагувати на них неадекватно (в т. ч. алергією).

Органічна косметика має маленький термін зберігання. Але, так як органічні компоненти нестабільні, під впливом різних факторів (в т. ч. сонячні промені), вони можуть зіпсуватися раніше. Не факт, що ви про це дізнаєтеся.

Через відсутність консервантів, органічна косметика створює сприятливе середовище для розмноження бактерій.

Шноді шкіру рятують зовсім не натуральні креми (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Яна розповіла свою історію. Вона купила собі популярний, "натуральний" крем.

"Мені здалося дивним, що крем з таким високим вмістом масел позиціонується денним (вище писала чому). Але я подумала: "Британці знають, про що говорять". Перший час я вважала його ідеальним. Поки одного разу він не викликав роздратування на моїй не схильній до аллергій шкірі. У підсумку врятував мою шкіру від обличчя-помідора "ненатуральний" крем", - розповіла нутриціолог.

Органічна косметика - не добре і не погано.

"Якщо ви любите виключно те, що породила природа, круто. Можете використовувати таку косметику для спокою душі. Але тільки якщо ви не власник алергічної, чутливої, роздратованої шкіри і у вас немає шкірних захворювань", - підсумувала Фоксі.