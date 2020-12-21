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Переможець "Холостячки" розповів, як домігся серця Мішиної: переживав і боявся

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 грудня 2020 14:21
Переможець "Холостячки" розповів, як домігся серця Мішиної: переживав і боявся Олександр Еллерт (фото: instagram.com ellert)
Автор: Людмила Жукова

Головна "Холостяка" країни Ксенія Мішина зробила свій остаточний вибір. Її обранцем став 34-річний Олександр Еллерт, який у фіналі подарував актрисі кільце і запропонував стати його дружиною. Комік розповів, що перед фіналом дуже сильно хвилювався і навіть плутав слова. Учасник повідав, з якими думками він був напередодні.

"З хвилюючими думками. Взагалі проект "Холостячка" був хвилюючим. Переживав сильно. Настільки сильно, що повторював текст, що придумав. Боявся, що переставлю слова і все посиплеться. Текст — не імпровізація. Це те, що хотів донести. Відповідно, кожне слово мало значення! "- розповів Еллерт телеканалу СТБ.

За його словами, коли шоу закінчилося йому хотілося втекти з Ксенією кудись, щоб бути разом.

"Нам хотілося швидше втекти разом і залишитися наодинці! "- згадує Олександр.

Зазначимо, що у коміка є дочка від першого шлюбу на ім'я Еля. За його словами, вона дуже зраділа вибору папи і привітала його перша.

"Вона задоволена! Ми бачилися, зідзвонювалися, списувалися. Сказала: "Ура!", - розповів він.

Також Олександр відповів на питання, вважав він Андрія Рибака сильним суперником.

"Ну, якщо ми були в фіналі, то так! Значить, він був цікавий Ксю. Але! Мій улюблений серіал "Декстер". Сюжет такий, що чоловік працював у поліції Майамі і паралельно був маніяком. З вигляду для поліції він був ідеальним. Так от, є підозри, що Олексій — Декстер. Тому що Декстер ідеальний, як і Олексій... то... Жартую, звичайно. Але Леха занадто ідеальний, і це підозріло, - поділився переможець шоу.

Як ми раніше писали, обранець "холостячки" Мішиної не стримав емоції після фіналу.

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